Thuisrijder Madis Mihkels wint op venijnige aankomst in Ronde van Estland

Madis Mihkels heeft op indrukwekkende wijze de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Estland op zijn naam geschreven. De pas 18-jarige thuisrijder van Ampler-Tartu2024 was op een natte kasseienhelling in Tartu de beste, voor Kaden Groves (BikeExchange-Jayco).

Na een etappe van ruim 192 kilometer tussen Tallinn en Tartu draaide het uit op een sprint heuvelop van het peloton. De talentvolle Mihkels koos ervoor om een vroege aanval te plaatsen in de slotkilometer, die bezaaid lag met glibberige kasseien. Hij sloeg een gaatje en hield knap stand tot op de streep. Twee seconden na Mihkels kwam Groves over de finish. De derde plaats was voor de Tsjech Tomas Barta (ATT Investments) op vier seconden achterstand.

Donderdagavond ging de Ronde van Estland van start met een proloog van 2,1 kilometer in Tallinn. De winst ging naar de Pool Marceli Boguslawki.

Here is the replay starting from the moment Mihkels attacked #TourOfEstonia 📽️ – FB pic.twitter.com/hrzkIM4XNM — Eemeli (@LosBrolin) May 27, 2022