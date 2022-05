Marceli Boguslawski troeft trio van BikeExchange-Jayco af in Estland

Marceli Boguslawski heeft de proloog van de Tour of Estonia gewonnen. De Poolse specialist in korte tijdritten van het continentale HRE Mazowsze Serce Polski bleef in de uitslag drie renners van Team BikeExchange-Jayco, een van de drie profploegen aan de start, voor.

Boguslawski legde het technische parcours van 3,7 kilometer door de hoofdstad Tallinn af in een tijd van 5:14 minuten en deed het daarmee net iets beter dan Alex Edmondson, spurtbom Kaden Groves en Kelland O’Brien, die allen koersen voor Team BikeExchange-Jayco. De Poolse renner kreeg na afloop ook de eerste gele leiderstrui uitgereikt.

Voor Boguslawski was het zijn vijfde overwinning van het seizoen. Hij begon het jaar met winst in de Spaanse nationale koers Challenge de Primavera-Ses Salines. Daarna won hij de openingsrit in de Tour of Thailand, samen met de ploeg de ploegentijdrit in Belgrade Banjaluka en de Grand Prix Nasielsk-Serock.

De Ronde van Estland duurt drie dagen en gaat vrijdag verder met de eerste rit in lijn van Tallinn naar Tartu. De wedstrijd eindigt zaterdag met een rit rond Tartu. Naast BikeExchange-Jayco zijn ook de profploegen Burgos-BH en Team Novo Nordisk, met onder anderen de Nederlander Jan Dunnewind, actief in de Baltische staat.