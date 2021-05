Martin Laas wint slotrit Tour of Estonia, Karl Patrick Lauk grijpt eindzege

De slotrit in de Tour of Estonia is een prooi geworden voor Martin Laas. De Est, die normaal uitkomt voor BORA-hansgrohe maar in deze rittenkoers voor de Estse nationale selectie, bleef in Tartu Adrian Banaszek en Maciej Paterski voor.



Karl Patrick Lauk, die op vrijdag de openingsrit won en de leiderstrui greep, eindigde vandaag als zevende, op tien seconden van Laas. Daarmee hield hij nipt genoeg tijd over om de eindzege in deze 2.1-wedstrijd over de streep te trekken.

Martins Pluto zorgde ook nog voor Nederlands getint succes in deze ronde. De Nederlandse Let, die al geruime tijd in Nederland woont en koerst voor het continentale À BLOC, eindigde in de slotrit op de vierde plaats.