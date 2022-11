Kamp-Pidcock tempert verwachtingen bij rentree in veld: “Focus op klassiekers”

Wereldkampioen Tom Pidock (INEOS Grenadiers) zal zijn veldritseizoen zaterdag beginnen in Merksplas. Voor het grote publiek zal hij ongetwijfeld als de topfavoriet worden gezien, maar vanuit het kamp-Pidcock worden de verwachtingen getemperd. “We zien de crossen vooral als opbouw naar het klassiekerseizoen”, zei zijn trainer Kurt Bogaerts tegenover Sporza.

“De veldritten beschouwen we vooral als intensieve trainingen. We hopen dat hij in het seizoen nog wat kan groeien en goede resultaten kan rijden”, aldus Bogaerts, die aangeeft dat Pidock voor nu nog weinig verwachtingen heeft. “Hij zal dit weekend aan de start staan in Merksplas en Overijse, maar niet met superveel ambitie. Hij heeft vooral zijn basis getraind.”

De Brit heeft zich dan ook nog weinig specifiek voorbereid op het veldritseizoen. “Hij heeft nog maar één technische trainig gedaan en bovendien zijn zijn eerste wedstrijden nooit heel goed. Pidcock heeft altijd wat tijd nodig om erin te komen, maar zijn basisconditie is beter dan vorig jaar. Hij heeft in ieder geval veel zin om eraan te beginnen”, aldus Bogaerts.

Toch begint Pidcock niet geheel onvoorbereid aan het veldritseizoen. “Het is zeker de bedoeling om goed voor de dag te komen, maar de focus ligt dit jaar niet op het WK, zoals dat vorig seizoen wel het geval was. We hopen vooral dat zijn vormcurve zal groeien richting de wegklassiekers volgend seizoen”, zegt de 45-jarige Belg.