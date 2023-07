Kamp-Caleb Ewan dient Heulot van antwoord: “Blijkbaar een kort geheugen”

In het kamp Caleb Ewan kunnen ze niet lachen met de uitspraken van Lotto Dsnty-CEO Stéphane Heulot. “Een renner die vijf jaar lang zo veel voor de Lotto-ploeg heeft gegeven zo publiekelijk vernederen, is walgelijk. Normaal gezien heb je respect voor elkaar, maar zulke uitspraken zijn exact het tegenovergestelde”, aldus diens makelaar Jason Bakker tegenover Cycling Weekly.

Heulot zei na de opgave van zijn Australische kopman in de dertiende Touretappe onder meer ‘als je op deze manier opgeeft, dan is wielrennen geen sport voor jou’, verweet Ewan een gebrek aan respect voor zijn ploegmaats en stelde een gebrek aan motivatie vast. “Dat je zoiets publiekelijk durft uit te spreken, zegt meer over de persoon die het zegt dan over degene waar het over gaat. Heulot had het onder meer over Calebs mindset: iemands mentale gezondheid zo in vraag stellen is iets zeer kwalijk. Hij moet zich daarvoor excuseren.”

Bakker vindt de uitspraken van Heulot daarnaast ook onterecht. “Het pad van een profcarrière is nooit één rechte lijn, er zijn altijd pieken en dalen. Dit is een moeilijke tijd voor Caleb, maar hij heeft de ploeg ook veel moois geschonken. Ze hebben blijkbaar een kort geheugen.”

Geen gebrek aan motivatie

“Hoe kan je Caleb een gebrek aan motivatie verwijten, als hij begin dit jaar zelf zijn trip naar de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race betaalde om met de Australische ploeg te rijden, terwijl Lotto Dstny geen ploeg wilde sturen. Daarnaast wilde hij graag de Dauphiné als voorbereiding op de Tour rijden, maar ook dat werd hem niet gegund.”

Desondanks was Ewan er in de eerste twee sprints van de Tour niet veraf. Met een tweede en derde plaats kon hij viervoudig ritwinnaar Jasper Philipsen meermaals bedreigen. “Hij kwam met een betere vorm dan de vorige jaren, maar als je ziet dat de ploeg niet in je gelooft, maakt dat het zeker niet gemakkelijker. Caleb was nochtans de enige die het Philipsen lastig kon maken, ondanks de blessures van zijn lead outs Jacopo Guarnieri en Jasper De Buyst.”