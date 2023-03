Kämna nieuwe leider in Tirreno-Adriatico: “Proberen de trui te verdedigen”

Lennard Kämna is na de vierde etappe de leider in Tirreno-Adriatico. Tot zijn eigen verrassing nam de Duitser de blauwe trui over van Filippo Ganna. “Ik had de rit eerlijk gezegd wat onderschat”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had niet gezien dat de klim zo zwaar was”, doelde Kämna op de klim naar Tortoreto (3,1 km aan 7%, max. 12%), die in de finale drie keer beklommen moest worden. “Pas toen we er voor het eerst overheen reden, was ik zeker dat het heel zwaar was en zag ik een kans om de trui over te nemen. Ik gaf alles om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.”

“We probeerden voorin te zitten en actief te rijden, op aanvallen te reageren. Aan het eind was het gewoon vol gas”, zei hij over de tactiek van BORA-hansgrohe, dat met Aleksandr Vlasov en Jai Hindley ook nog andere ijzers in het vuur heeft. “We gaan proberen om de trui te verdedigen. Het wordt morgen lastig, maar we gaan het zeker proberen.”

Kämna heeft een voorsprong van zes seconden op Primoz Roglic, die de ritwinst pakte. Vrijdag wacht een bergetappe met finish in Sassotetto, na een slotklim van 13,2 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage van deze helling bedraagt 7,2%.

Lees meer: Roglic slaat toe in heuvelrit Tirreno-Adriatico, baaldag voor Van Aert en Van der Poel