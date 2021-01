Kamil Malecki is weer thuis na twee maanden in het ziekenhuis

Kamil Malecki, die eind vorig jaar zwaar ten val kwam op training, lag maar liefst twee maanden in een ziekenhuis in Polen. De renner is nu echter weer thuis, waar hij verder kan werken aan zijn revalidatie.

De 25-jarige Malecki, die vorig jaar nog uitkwam voor CCC, brak bij een val op training zijn sleutelbeen en bekken. “Er zijn heel wat kleine breukjes. Het is moeilijk om een operatie uit te voeren. De dokters kwamen tot de conclusie dat ik nu gewoon moet rusten, omdat er een kans is dat het genezingsproces vanzelf zal plaatsvinden.”

“Ik zal uiteindelijk een scan ondergaan, om te kijken of de breuken vanzelf genezen”, zo liet Malecki na de crash weten. De Pool is bijna twee maanden later blij dat hij is ontslagen uit het ziekenhuis. “Dit is zo’n enorme opluchting. Ik ben zo blij dat ik nu weer bij mijn familie kan zijn. Mijn revalidatieproces kan nu echt beginnen. Het doel is om nog sterker terug te keren.”

“Dit is zonder enige twijfel het beste nieuws van de dag”, zo tweet zijn ploeg Lotto Soudal. De renner wist in 2020 indruk te maken voor eigen volk. Małecki eindigde namelijk als zesde in een sterk bezette Ronde van Polen. Hij reed verder nog de Giro d’Italia (68e in het eindklassement) uit.