Kamil Małecki doet stap terug naar conti-team na twee jaar bij Lotto Soudal

Kamil Małecki rijdt in 2023 niet langer voor Lotto Soudal. De 26-jarige Pool, die twee jaar voor de Belgische ploeg reed, zal in 2023 acteren op continentalniveau. Hij heeft een eenjarig contract getekend bij het Duitse Santic-Wibatech.

Santic-Wibatech maakte de komst van Małecki bekend op sociale media. “De eerste nieuwe renner voor 2023 zal een van onze kopmannen worden. Welkom, Kamil Małecki van het WorldTour-team Lotto Soudal. We kijken uit naar het nieuwe seizoen met jou!”

Małecki werd op 18-jarige leeftijd prof bij CCC Sprandi Polkowice. Voor deze Poolse ploeg, die eind 2020 ophield te bestaan, reed hij zes jaar. Vervolgens kreeg Małecki een kans bij Lotto Soudal, maar het seizoen bij zijn nieuwe werkgever begon al met pech. In de winter van 2020 op 2021 kwam hij zwaar ten val, waarna hij twee maanden in het ziekenhuis lag. Pas in augustus kwam hij weer in actie. Het afgelopen seizoen liet Małecki geen korte uitslagen noteren, maar hij was wel meermaals te zien in kopgroepen.