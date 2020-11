Kamil Gradek vindt onderdak bij Vini Zabù-KTM

CCC stopt, maar de renners allerminst. Ook Kamil Gradek heeft ondertussen een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De Poolse kampioen tijdrijden tekent voor één jaar bij het Italiaanse Vini Zabù-KTM.

Bij het ProTeam van manager Angelo Citracca ziet men in Gradek een trouwe helper van sprintkopman Jakub Mareczko. “Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn loopbaan. Ik ben blij dat ik na zo’n lastig jaar een ploeg heb gevonden, en dat ik in staat ben om mijn carrière voort te zetten op het hoogste niveau”, zegt de Pool.

“Er zijn nieuwe uitdagingen en avonturen, en in mijn geval ook veel kansen om mijn potentieel te laten zien”, gaat hij verder. “Ik wil mijn beste kant laten zien en het vertrouwen van de ploeg uitbetalen met goede resultaten. Daarnaast wil ik ook CCC bedanken voor de laatste twee jaar.”

De 30-jarige Gradek kwam de laatste twee jaar op WorldTour-niveau uit voor CCC. In die periode won hij onder meer het Pools kampioenschap tijdrijden (2020), werd hij vierde in het eindklassement de Ronde van Slowakije (2019) en negende in de slottijdrit van de voorbije Giro.