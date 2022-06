Tour 2022: Bahrain Victorious gaat voor het podium met Jack Haig en Damiano Caruso

Bahrain Victorious heeft de ploeg bekendgemaakt voor de Tour de France, die op vrijdag 1 juli in Kopenhagen van start gaat. Het Bahreinse WorldTeam gaat voor het eindpodium met Jack Haig en Damiano Caruso. Verder gaan Matej Mohorič en Dylan Teuns voor etappezeges.

Bahrain Victorious hoopt op 24 juli wel op het eindpodium te staan in Parijs, nadat de ploeg twee jaar geleden net naast de top drie van het eindklassement greep. Het team gaat daarom met twee klassementsrenners van start in Kopenhagen. “Ons doel is om het eerste podium van de ploeg in de Tour de France te halen, nadat we dat in 2020 met Mikel Landa net misliepen”, vertelt Gorazd Štangelj, ploegleider bij het team, in een perscommuniqué.

Haig en Caruso worden bijgestaan door Jan Tratnik, Kamil Gradek, Fred Wright en de ervaren Luis Léon Sánchez, terwijl Mohorič en Teuns voor ritzeges mogen gaan. “We hebben een heel sterke groep renners geselecteerd. Het is een Tour met veel uitdagingen, zoals de wind en de kasseien. Daarna krijgen we een blok met aankomsten bergop. Ik denk dat we een groep renners hebben die deze uitdagingen aan kan en onze kopmannen kan ondersteunen om ons doel te bereiken.”