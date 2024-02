donderdag 1 februari 2024 om 11:36

Bahrain Victorious ziet twee renners opgeven in Ronde van Valencia

Bahrain Victorious zal vandaag niet meer met zeven, maar met slechts vijf renners aan de start verschijnen van de Ronde van Valencia. Kamil Gradek en Yukiya Arashiro blijken niet in staat om verder te koersen.

Dat laat de formatie weten via sociale media. Gradek heeft last van buikgriep, terwijl Arashiro gisteren tijdens de openingsetappe is gestoken door een bij, met een allergische reactie tot gevolg. Voor Gradek en Arashiro was de Ronde van Valencia hun eerste wedstrijd van 2024.

Voor Bahrain Victorious is het uitvallen van de Pool en Japanner een flinke streep door de rekening. De ploeg moet nu dus met vijf renners verder in de Ronde van Valencia, maar kan voorlopig nog wel gewoon rekenen op kopmannen Pello Bilbao en Santiago Buitrago. Matej Mohorič, Nicolò Buratti en Rainer Kepplinger zijn de overige namen.

De 75ste editie van de Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag. De koninginnenrit staat voor zaterdag geprogrammeerd. De renners bedwingen dan tussen startplaats Teulada Moraira en de finish in Vall D’Ebo ruim 3.600 hoogtemeters.