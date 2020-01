Kaitie Keough past voor WK veldrijden in Dübendorf vrijdag 10 januari 2020 om 19:26

Kaitie Keough laat het WK veldrijden in Dübendorf aan zich voorbijgaan. De Amerikaanse was weliswaar gekwalificeerd voor de mondiale titelstrijd, maar gaf haar startbewijs terug.

Eind december werd bekend dat Keough enkele weken niet in actie zou komen. De Amerikaanse veldrijdster kampte met een flinke dip en zou in haar thuisstaat Colorado medische testen ondergaan. Ze begon het crossseizoen nog uitstekend met enkele dichte ereplaatsen in de VS, gevolgd door top vijf-noteringen in de Wereldbeker van Bern, de Koppenbergcross en de veldrit van Ruddervoorde.

Vandaag maakte de Amerikaanse wielerbond bekend dat Keough weliswaar gekwalificeerd was voor het WK veldrijden, maar dat ze zich terugtrekt voor de titelstrijd. Bij de elite-vrouwen selecteerde de bond Katie Compton, Clara Honsinger en Rebecca Fahringer. Bij de mannen zijn Kerry Werner, Stephen Hyde en Curtis White verzekerd van een startbewijs.

Het WK veldrijden in Dübendorf wordt gehouden van 1-2 februari.

Selectie VS voor het WK veldrijden

Elite-mannen

Stephen Hyde

Kerry Werner

Curtis White

Elite-vrouwen

Katie Compton

Rebecca Fahringer

Clara Honsinger