Kaitie Keough moet rustperiode inlassen: “Ze zal enkele testen ondergaan” maandag 30 december 2019 om 14:35

Kaitie Keough zal de komende crossweken niet in actie komen. De Amerikaanse veldrijdster kampt met een flinke vormdip en zal in haar thuisstaat Colorado enkele medische testen ondergaan. Het is nog niet bekend wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden.

De 26-jarige Keough begon het veldritseizoen nog uitstekend met enkele dichte ereplaatsen in Amerikaanse crossen, gevolgd door top 5-noteringen in de wereldbekermanche van Bern, de Koppenbergcross en de Superprestigeveldrit van Ruddervoorde. Op het Amerikaans kampioenschap moest ze echter genoegen nemen met de vijfde plek.

Keough heeft enkele moeizame crossen achter de rug: zo eindigde ze in Hamme en Koksijde ver buiten de top-10. De Amerikaanse moest zelfs opgeven in de wereldbekercross van Namen, niet toevallig haar (voorlopig) laatste veldrit van het seizoen. De renner van Cannondale-Cyclocrossworld is nog op zoek naar haar eerste seizoenszege.

“Ze zal in Colorado behoorlijk wat testen ondergaan. Daarnaast zullen we de trainingen aanpassen”, zo klinkt het vanuit de ploeg. “We weten nog niet wanneer ze haar rentree kan maken.”