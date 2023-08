woensdag 30 augustus 2023 om 17:58

Kaden Groves na overwinning in Burriana: “Twee op een rij, geweldig”

Kaden Groves had het woensdag lastig tegen Filippo Ganna, maar de Australiër ging in Burriana opnieuw met de zege aan de haal. Groves won zo voor de tweede keer in evenveel dagen tijd. “Echt fantastisch”, reageert de sprinter van Alpecin-Deceuninck na afloop.

“In dit truitje winnen, en dan ook nog eens twee op een rij. Geweldig is het”, doet Groves zijn verhaal in het flashinterview. “Het was een hectische finale. Er waren veel rotondes en er werd weinig geklommen. De wind maakte het ook nog eens supernerveus.”

“Door die rotondes verloren we ook nog eens twee renners van onze ploeg die bij een valpartij op drie kilometer van de finish lagen. Gelukkig had ik nog mijn lead-out man bij me die me goed kon afzetten.”

Sprintje met Evenepoel

Tot slot werd Groves nog gevraagd naar de tussensprint waarin hij werd geklopt door Remco Evenepoel. “Hij wilde de bonificatieseconden, geloof ik. Ik had afgesproken met de ploeg om niet te sprinten, maar zag dat ik toch makkelijk wat punten kon pakken zonder energie te verspillen. Dus dat heb ik gedaan.”