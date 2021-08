Kaden Groves gediskwalificeerd in Polen vanwege stayeren

Kaden Groves haalde woensdag de finish in de Ronde van Polen, maar hij gaat donderdag toch niet van start. De Australische sprinter van BikeExchange is namelijk door de wedstrijdjury gediskwalificeerd vanwege stayeren. Het leverde hem bovendien een boete op.

“Stayeren achter een voertuig, een overtreding die een voordeel biedt om tijdslimiet te vermijden. 200 Zwitserse Frank boete en diskwalificatie.” Het juryrapport na afloop van de derde etappe van de Ronde van Polen was duidelijk over de 22-jarige Groves, die na de tweede rit al op de laatste plek stond in het algemeen klassement.

Ook BikeExchange-ploegleider Gene Bates is door de wedstrijdjury bestraft. Hij kreeg als bestuurder van de volgwagen in kwestie een geldboete van 500 Zwitserse Frank.

De Ronde van Polen zag woensdag ook Heinrich Haussler (last van ischias) afstappen. Donderdag gaat Antwan Tolhoek (niet fit) niet meer van start.