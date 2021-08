Antwan Tolhoek is niet fit en stapt af in Ronde van Polen

Antwan Tolhoek gaat donderdag niet meer van start in de vierde etappe van de Ronde van Polen. De klimmer van Jumbo-Visma is niet honderd procent fit, geeft de Nederlandse WorldTour-formatie aan.

Tolhoek stond na drie dagen in de Poolse rittenkoers op de 56ste plaats in het klassement, op meer dan vijf minuten achterstand van klassementsleider João Almeida. Het klassement was echter geen doel voor de Zeeuw, die in de heuveletappes voor zijn kansen mocht gaan.

De 27-jarige klimmer is bezig aan zijn laatste maanden bij Jumbo-Visma. Eerder werd al bekend dat hij komende winter overstapt naar Trek-Segafredo.

