Heinrich Haussler niet meer gestart in Polen vanwege medisch ongemak

Heinrich Haussler is niet aan de start verschenen van de derde etappe van de Ronde van Polen. De Australische renner van Bahrain Victorious heeft last van ischias, een vorm van zenuwpijn, en zal zich daaraan moeten laten behandelen.

Haussler was in de Ronde van Polen een van de mannen die Phil Bauhaus moeten bijstaan in de massasprints. Maandag nog had de Australiër, die in het verleden etappes won in zowel de Tour de France als de Vuelta a España, een aandeel in de zege van zijn Duitse ploegmaat in de eerste rit naar Chełm. Bauhaus klopte daar op een lastige finish Álvaro Hodeg en werd de eerste drager van de leiderstrui.

Vandaag maakte Bahrain Victorious bekend dat Haussler niet meer van start was gegaan voor de derde etappe van Sanok naar Rzeszów. De inmiddels 37-jarige renner kampt namelijk met ischias, een vorm van zenuwpijn in het been vanuit de rug. Het gaat meestal gepaard met lage rugpijn en straalt naar beneden in de benen uit. De oud-coureur van T-Mobile, Gerolsteiner, Cervélo, Garmin-Barracuda en IAM Cycling moet zich nu verder laten onderzoeken en behandelen.

🏥 MEDICAL UPDATE Heinrich #Haussler won’t start stage 3 @Tour_de_Pologne due to medical reasons. He suffers from sciatica and will need further diagnostic and treatment.#TDP2021 📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/RdH5bUYsJv — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 11, 2021