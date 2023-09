vrijdag 1 september 2023 om 18:38

Kaden Groves: “Die jongen van Caja Rural veroorzaakte bijna een grote valpartij”

Kaden Groves eindigde als vijfde in de zevende etappe van de Vuelta a España. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kwam niet goed door de laatste bocht en kwam zo nooit in de buurt van de zege. “Ik en een hoop anderen zaten vast na die laatste bocht”, vertelde hij na afloop.

“Ik ben behoorlijk teleurgesteld. In de finale viel Robbe Ghys hard terwijl hij in mijn wiel zat. Ik hoop dat hij oké is”, opende Groves bij Eurosport. “Ik had daardoor helaas een ploeggenoot minder in de laatste kilometer.” Die extra ploeggenoot kon de leider van de groene trui zeker gebruiken, want het was een zeer chaotische finale in Oliva.

Groves zat toch goed gepositioneerd bij het ingaan van de laatste bocht, maar in die bocht ging het mis. “Die jongen van Caja Rural (David González, de lead-out van Orluis Aular, red.) schiet zonder controle die bocht in en wijkt heel ver naar buiten. Hij veroorzaakte bijna een grote valpartij. Omdat we daar vast komen te zitten, konden ik en een hoop anderen niet meer sprinten.”

“Ik denk niet dat het té gevaarlijk was”, kon Groves uiteindelijk ook wel nog relativeren. “Wij als renners nemen de grootste risico’s. Iedereen wil winnen en dat is waarom er soms gevallen wordt.”