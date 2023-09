vrijdag 1 september 2023 om 18:13

Vuelta 2023: Geoffrey Soupe sprint onverwacht naar zege na chaotische finale

Geoffrey Soupe heeft de zevende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Franse renner won de massasprint in Oliva voor Orluis Aular en Edward Theuns. In het algemeen klassement is niks veranderd, Lenny Martinez blijft de leider.

Na de zware bergrit van donderdag, kregen de renners vrijdag een veel makkelijkere etappe voorgeschoteld. Op het menu stond een vlakke rit van 200,8 kilometer van Utiel naar Oliva. In de zevende etappe stond er geen enkele gecategoriseerde klim op het menu. De verwachting was dan ook dat er uiteindelijk ging gesprint worden om de zege.

Dat schrikte José Herrada (Cofidis) en Ander Okamika (Burgos-BH) niet af. De twee Spanjaarden sloegen de handen in elkaar en kozen voor de aanval. Veel voorsprong kregen de twee echter niet, hun maximale voorsprong bedroeg niet veel meer dan twee minuten.

Eenzame vluchter

In het peloton gebeurde er overigens niet veel, al ging Geraint Thomas wel tegen de grond. De Brit van INEOS Grenadiers had duidelijk last van zijn val, maar kon wel weer op de fiets kruipen. Thomas kon ook weer snel aansluiten, want het tempo lag vrijdag niet al te hoog. Er werd namelijk trager dan het traagste schema gereden.

Dat zorgde er aan de andere kant niet voor dat de vluchters lang konden standhouden. Hun voorsprong bedroeg op 70 kilometer van de streep minder dan 30 seconden. Dat was het signaal voor Herrada om zich te laten grijpen, in tegenstelling tot medevluchter Okamika. De 30-jarige Spanjaard kreeg weer wat meer ruimte van het peloton en trok door.

Okamika kon nog een tijdje voor het peloton uitrijden, maar op 40 kilometer van de streep werd ook hij ingerekend. Dat gebeurde nadat er een heuse tempoversnelling kwam in het peloton. De ploegen van de klassementsrenners waren namelijk allemaal zeer aandachtig omdat de sprint voor de bonificatieseconden er zat aan te komen én omdat er heel wat wind stond.

Vingegaard mengt zich in sprint voor boni’s

De sprint voor de boni’s werd gewonnen door Kaden Groves, die Marijn van den Berg wist af te houden. De derde plaats ging verrassend naar Jonas Vingegaard, die zo twee seconden pakte. De Deen kwam daardoor op gelijke hoogte van Enric Mas in het algemeen klassement. Het gat met Remco Evenepoel werd ook verkleind tot drie seconden.

Vervolgens keerde de rust weer wat terug in het peloton. Lang duurde dat echter niet, want op tien kilometer van de streep werd er opnieuw gevallen. Onder meer Sepp Kuss en Pierre Latour gingen tegen de grond. De nervositeit ging daarna niet meer weg uit het peloton. Even later was er jammer genoeg een nieuwe valpartij. Deze keer gingen er wat meer renners tegen de grond. Thymen Arensman was het grootste slachtoffer.

Soupe verrast

Na de valpartijen kregen we een vreemde sprint te zien. Van lead-outs was er weinig sprake en ook de bocht op 300 meter van de streep zorgde voor vreemde taferelen. Geoffrey Soupe kwam verrassend goed uit die laatste bocht en de Fransman had nog een sterke sprint in de benen. In de laatste meters kwam Orluis Aular nog stevig opzetten, maar Soupe kon de Venezolaan afhouden. Edward Theuns werd derde.

Groves, die al twee etappes kon winnen deze Vuelta, eindigde als vijfde. De Australiër kwam niet goed door de laatste bocht en kon niet meer meedoen voor de zege. Marijn van den Berg kwam als zesde over de streep in Oliva. Lenny Martinez blijft leider in het algemeen klassement.