dinsdag 29 augustus 2023 om 18:03

Kaden Groves bleef geduldig: “Ik wist dat ik Molano nog zou kloppen”

Kaden Groves was de grote favoriet voor de eerste sprintersetappe in de Vuelta a España, en de Australiër maakte het zonder problemen waar. “Gelukkig was ik geduldig genoeg”, vertelde hij in het flashinterview.

“Het was een moeilijke dag vandaag”, aldus Groves. “Team dsm-firmenich en onze ploeg moesten de vlucht controleren, en dat heeft ons veel energie gekost. We moesten immers twee jongens inzetten om hen onder controle te houden. Maar de ploeg was fantastisch, ze hebben met veel agressie gekoerst.”

De sprintvoorbereiding verliep nochtans chaotisch. “De laatste bocht was nogal link. Marijn van den Berg en Robbe Ghys namen die iets te breed. Juist op dat moment ging Molano aan, net aan de voet van het laatste klimmetje richting finish. Ik wist dat ik geduldig moest zijn, want het was nog 350 meter.”

Groves verloor zijn kalmte niet in het slot. “Ik wist dat ik hem nog zou kloppen. Het was nog te ver en zwaar om die inspanning vol te houden. Hij moest al heel goed zijn om me te kloppen. Ik ben blij dat het is gelukt. Na de ritzege in de Giro, nu ook in de Vuelta winnen, is fantastisch. Hopelijk is het niet mijn laatste.”