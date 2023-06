Jury Dauphiné grijpt in: Bennett en Groenewegen teruggezet in de daguitslag

Sam Bennett en Dylan Groenewegen, die in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné als tweede en derde over de streep kwamen, zijn allebei teruggezet in de daguitslag.

De zege in de derde etappe ging, in de sprint, naar Christophe Laporte, maar na afloop ging het vooral over eerste ‘verliezers’ Sam Bennett en Dylan Groenewegen. De grote mannen voor de sprint begonnen in een goede positie aan de eindsprint. Groenewegen zat ideaal geplaatst, maar werd in de sprint de pas afgesneden door Bennett, die toch flink van zijn lijn afweek.

Groenewegen kwam zo niet echt aan sprinten toe en liet dat met een handgebaar duidelijk blijken, maar reed zelf ook geen vlekkeloze sprint. De Nederlandse sprinttroef van Jayco AlUla deelde in de spurt namelijk een ‘beuk’ uit aan de Sloveen Matevž Govekar van Bahrain Victorious.

De wedstrijdjury zag het ook gebeuren en is onverbiddelijk: beide heren zijn gedeclasseerd en teruggezet naar de 33ste en 34ste plaats in de daguitslag. Als gevolg van de declassering vervolledigen Matteo Trentin (UAE Emirates) en Milan Menten (Lotto-Dstny) nu het dagpodium, achter winnaar Laporte.