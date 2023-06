Laporte snelt naar tweede zege in Critérium du Dauphiné, Groenewegen gehinderd

Christophe Laporte heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Fransman won na een chaotische finale de sprint in finishplaats Le Coteau. De geletruidrager wist Sam Bennett en de ingesloten Dylan Groenewegen te verslaan. Het is voor Laporte alweer zijn tweede zege in drie dagen.

De rit van vandaag was eigenlijk een etappe met twee gezichten. De eerste helft was zeer heuvelachtig en dus uitdagend, de tweede helft behoorlijk vlak en dit nodigde dan weer uit tot een sprint van een grote groep. Er stonden met de Côte de Bellevue-la Montagne (4,9 km aan 5,8%) en de Côte de Neulise (7,3 km aan 3%) twee gecategoriseerde hellingen op het menu. De top van de Côte de Neulise lag op goed twintig kilometer van de streep, maar sprintersploegen als Jayco AlUla en BORA-hansgrohe hadden na deze helling nog voldoende tijd om zich te (re)organiseren.

Hoe sterk is de eenzame fietser?

Er was aanvankelijk dan ook maar weinig animo voor de vroege vlucht, maar toch waren twee renners bereid om in de aanval te gaan. Lorenzo Milesi (Team DSM) en Mathieu Burgaudeau (Total Energies) sloegen de handen in elkaar en kregen een vrijgeleide van het peloton. Milesi hield het echter al vrij snel voor bekeken en dus stond Burgaudeau er alleen voor. De Fransman zette wel door en reed in zonovergoten weeromstandigheden een tijdje alleen voor het peloton uit. Daar zagen we de mannen van Jayco AlUla op kop rijden in dienst van Dylan Groenewegen, een van de favorieten voor de dagzege.

Op de flanken van de eerste klim van de dag, de Côte de Bellevue-la Montagne, was het even chaos in het peloton. Verschillende renners probeerden een succesvolle vlucht op poten te zetten, in de jacht op Burgaudeau, maar dit was slechts van zeer korte duur. Burgaudeau, die op het punt stond om weer te worden ingerekend, kreeg zo toch weer de ruimte van de sprintersteams. Zo liep zijn voorsprong weer op naar een drietal minuten. Jayco AlUla en BORA-hansgrohe hielden het verschil echter wel binnen de perken. En met het verstrijken van de kilometers, verloor de eenzame leider steeds meer van zijn pluimen.

Commotie

Met nog ruim honderd kilometer voor de boeg werd Burgaudeau weer ingelopen, en was alles weer te herdoen. De renners werden niet veel later even onaangenaam verrast door een betoging op het parcours. Met nog goed honderd kilometer te gaan werd de rit even geneutraliseerd, maar de renners konden al vrij snel weer hun weg vervolgen. Maar ook na de herstart hadden maar weinig renners zin om in de aanval te gaan. Jayco AlUla en BORA-hansgrohe reden op kop, maar het ging niet bijzonder hard. De koers kabbelde zo een beetje voort.

Op goed 55 kilometer van de finish viel er weer even wat te beleven. In Sainte-Foy-Saint-Sulpice lag namelijk een tussensprint, waar bonificatieseconden te verdienen waren. Christophe Laporte en Julian Alaphilippe, de nummers een en twee in het klassement, hadden wel oren naar wat extra seconden. De geletruidrager was op papier de snelste en pakte met drie seconden dan ook de volle buit. Alaphilippe snelde naar twee extra seconden en ook Matteo Trentin graaide nog een seconde mee. De rust keerde vervolgens weer terug in het peloton, maar niet voor lang.

Grote val, maar schade valt mee

Het peloton werd niet veel later namelijk opgeschrikt door een grote valpartij, maar de schade viel al bij al nog mee. Slechts één renner bleek niet meer in staat om zijn weg te vervolgen: Andrey Zeits gaf er na de val de brui aan. De overige renners konden al vrij snel weer hun plek innemen in het peloton, en vervolgens ging het in gestrekte draf naar de laatste klim van de dag: de Côte de Neulise. Op deze klim werd er en groupe naar boven gereden, en kwamen de sprinters op geen enkel moment in de problemen. Het was duidelijk: we konden ons gaan opmaken voor een massasprint.

In de laatste vijftien kilometer ging het tempo flink de hoogte in, en nam de nervositeit in het peloton zienderogen toe. De sprintersteams lieten zich duidelijk gelden, maar ook de ploegen met een klassementsrenner lieten zich niet zomaar aan de kant zetten. Op zeven kilometer van de streep reed Alaphilippe – voor een tweede keer in deze etappe – lek, maar de tweevoudige wereldkampioen slaagde erin om terug te keren. In de laatste kilometer was het een komen en gaan van sprinttreintjes, en werd het peloton twee keer opgeschrikt door een valpartij.

Laporte wint, Bennett en Groenewegen teruggezet

De grote mannen voor de sprint, Groenewegen, Bennett en Laporte, begonnen echter wel in een goede positie aan de eindsprint. Groenewegen zat ideaal geplaatst, maar werd in de sprint de pas afgesneden door Bennett, die toch flink van zijn lijn afweek. Groenewegen kwam zo niet aan sprinten toe en liet dat met een handgebaar duidelijk blijken. En Bennett? Die werd in de sprint uiteindelijk geklopt door Laporte, die over duidelijk meer snelheid beschikte. De leider in de koers snelde zo naar zijn tweede zege in deze Dauphiné, voor Bennett en Groenewegen.

Na de finish ging de wedstrijdjury in beraad en werd besloten Bennett én Groenewegen terug te zetten in de daguitslag. Bennett werd bestraft vanwege zijn afwijkende manoeuvre in de sprint, Groenewegen voor zijn ‘beuk’ aan het adres van Matevž Govekar van Bahrain Victorious.

