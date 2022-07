Junior Max van der Meulen van CyclingClassNL naar Team DSM Development

Max van der Meulen maakt komend jaar de overstap naar Team DSM Development, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. De 18-jarige junior komt voort uit CyclingClassNL, van waaruit eerder Menno Huising en Jelle Boonstra slaagden. Zij stappen komende winter over van de juniorencategorie naar de beloften van Jumbo-Visma Development.

Net als Huising – zijn clubgenoot bij Willebrord Wil Vooruit – behoort Van der Meulen tot de beste Nederlandse junioren van zijn lichting. Die laatste kwam goed voor de dag in enkele klassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen U19 (vierde) en Luik-Bastenaken-Luik U23 (elfde). Daarnaast werd Van der Meulen vijfde in de lastige Zwitserse rittenkoers Pays de Vaud.

Zijn meest in het oog springende resultaat is echter zijn overwinning in de vermaarde Classique des Alpes. In de zware Franse klimklassieker uit het juniorencircuit – met onder ander de Mont du Chat in het parcours – voltooide Van der Meulen een solo vijftig kilometer. De twintig kilometer daarvoor was hij al ontsnapt en toen kon alleen de Fransman Thibaud Gruel volgen.

Fins talent voegde zich al bij DSM

Intussen heeft de opleidingsploeg van Team DSM zich per 1 juli al versterkt met de 18-jarige Axel Källberg uit Finland. In 2021 kwam hij nog uit voor de junioren van Willebrord Wil Vooruit. Källberg geldt als een snelle renner met een degelijke tijdrit. Hij werd vorig jaar zevende in de St. Martinusprijs, tweede in de Omloop van Valkenswaard en zevende in de kasseienkoers Tour de la Pévèle.