Junior Max van der Meulen wint Classique des Alpes na solo van 50 kilometer

Max van der Meulen heeft Classique des Alpes voor junioren achter zijn naam gezet, een Franse klimkoers over onder andere de Mont du Chat. De tweedejaars junior van Willebrord Wil Vooruit deed dat na een solo van vijftig kilometer. Hij is op de erelijst van de wedstrijd de opvolger van de Belg Cian Uijtdebroeks.

De Classique des Alpes ging over 128 kilometer van Ruy-Montceau naar La Bridoire. Op de route lagen achtereenvolgens de beklimmingen van de Col du Mont Tournier, de Côte de St Genix les Villages, de Col de la Crusille, de Mont du Chat en de Col du Banchet. Met nog zeventig kilometer te gaan ontsnapte Van der Meulen op de Col du Mont Tournier uit een kopgroep. Alleen de Franse renner Thibaud Gruel, de nummer drie van Kuurne-Kuurne, ging mee.

De Nederlander liet de Fransman twintig kilometer verder achter zich om het laatste anderhalf uur met een comfortabele voorsprong in zijn eentje af te werken. Ondanks een mechanisch probleem op vijftien kilometer van de streep, slaagde hij erin om zijn lange solotocht tot een goed einde te brengen. De Fransman Leon Bisiaux uit de juniorenploeg van AG2R Citroën kwam als de nummer twee over de finish, een andere Fransman, Paul Magnier, werd derde.

Van der Meulen was eerder dit seizoen al onder meer vierde in de Ronde van Vlaanderen, vijfde in het eindklassement van de Zwitserse rittenkoers Pays de Vaud en elfde in Luik-Bastenaken-Luik.