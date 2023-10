Youri IJnsen • donderdag 12 oktober 2023 om 14:30

Jumbo-Visma zoekt laatste aanwinst

De transferperiode voor het seizoen 2024 was voor Jumbo-Visma allang een afgesloten hoofdstuk, maar mogelijk moet het Nederlandse WorldTeam medio oktober opnieuw de markt op. Als het tegenzit heeft het team voor volgend jaar 25 renners onder contract, terwijl dat er volgens UCI-regels minstens 27 moeten zijn. “Een extra renner is mogelijk noodzakelijk, maar vooral wenselijk”, geeft sportief directeur Merijn Zeeman aan bij WielerFlits.

Jumbo-Visma heeft een dominant jaar achter de rug, maar evengoed een aantal turbulente weken. Zo werd er onder meer gesproken over een fusie met Soudal Quick-Step, maar dat ketste af. Sinds vorige week is dat zelfs helemaal van de baan. Maar ook op personeelsvlak was het onrustig: Nathan Van Hooydonck moest na een hartstilstand noodgedwongen per direct een punt achter zijn carrière zetten en Michel Heßmann is voorlopig geschorst hangende het onderzoek naar vermeend dopinggebruik. De 22-jarige Duitser staat voor 2024 onder contract, maar het is onduidelijk hoe Heßmanns zaak afloopt.

Zonder het eigen opgeleide rondetalent blijft Jumbo-Visma voor komend seizoen steken op 25 renners. En dus is een nieuwe aanwinst wenselijk. “We oriënteren ons nog en als er een renner voldoet aan onze ideeën en standaarden, dan gaan we daarnaar kijken”, legt Zeeman uit. “Nathan was een enorm waardevolle kracht binnen onze voorjaarskern. Het is absoluut niet realistisch dat we hem op dit moment in het jaar nog kunnen vervangen. En we hebben voor het voorjaar opties met onder meer Jan Tratnik en Matteo Jorgenson. Op klassiek gebied zitten we nu al heel ruim.”

“Ook komt er met Per Strand Hagenes een groot talent voor die wedstrijden over”, gaat de sportief directeur verder. Dat de 20-jarige Noor misschien nog te onervaren is voor het grote werk, wuift Zeeman weg. “Goed genoeg is oud genoeg. Een talent moet de kans krijgen. En Per gaat die ook pakken.” Jumbo-Visma kijkt daarom naar een multi-inzetbare allrounder die belastbaar is. Die opties zijn op de huidige markt met renners die nog geen contract voor 2024 hebben, echter schaars.

Mogelijk schuift een renner uit de beloftenploeg een jaar eerder door. Tijmen Graat (20), Menno Huising (19) en Jørgen Nordhagen (18) hebben alledrie reeds een profcontract getekend dat ingaat op 1 januari 2025.

In de WielerFlits Podcast bespreken we de opties

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed

Jumbo-Visma 2024

Renners