Jumbo-Visma tevreden over laatste tijdrittest voor de Tour de France

Interview

“Fuck!” In een woord kwamen al zijn frustraties naar buiten. Voorbij de streep hoorde Wout van Aert van persman Ard Bierens dat hij in de tijdrit van de Dauphiné net tekort kwam en weer tweede achter Filippo Ganna was. Na de vloek van de vierletterige kreet tilde de kopman van Jumbo-Visma met zijn krachtige bovenarmen boos zijn voorwiel op om het vervolgens hard op het wegdek te laten stuiteren. Verliezen met zo’n klein verschil doet altijd pijn.

Pas minuten later was het een kleine troost dat het verschil tussen Wout van Aert en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna in de strijd tegen de chronometers steeds kleiner wordt. Op het WK in Imola in 2020 was het nog 26 seconden. In Brugge kwam hij vorig jaar tijdens de mondiale titelstrijd zes seconden te kort, terwijl hij nu op twee tellen van de Italiaan bleef steken.

Dat hij met meer tegenwind moest afrekenen dan de ruim twee uur eerder gestarte Ganna en dat het vlakke 31,9 kilometer lange traject in het dal van de Forez meer op het lijf van de flyer van INEOS Grenadiers was geschreven, wilde hij niet als excuus aanbrengen.

Vertrouwen voor Kopenhagen

“Laat ik stellen dat dit veel vertrouwen geeft voor de openingstijdrit van de komende Tour de France in Kopenhagen”, keek Van Aert al vooruit naar de 13,2 kilometer lange ouverture van La Grande Boucle. “Een kortere afstand ligt me normaal beter. Ik kom het best tot mijn recht in tijdritten korter dan 20 minuten. Al ligt die afstand Ganna ook heel goed.”

“Het belangrijkste is misschien wel dat ik vandaag de bevestiging heb gekregen dat ik richting Kopenhagen qua benen, materiaal en voorbereiding op de goede weg ben. Dat is een goede zaak. Zeker met de wetenschap dat ik normaal nog sterker wordt van een week harde koers zoals deze Dauphiné. De eerste tijdrit van de Tour is zeker een groot doel voor mij.”

Voor Jumbo-Visma was deze tijdrit een belangrijke test met het oog op de Tour de France. Hun twee klassementsrenners Primož Roglič en Jonas Vingegaard eindigden respectievelijk op de vijfde (op 42 seconden) en zevende (op 1.12 minuut) van Ganna.

“Dit was een heel belangrijk meetmoment richting de Tour de France”, benadrukte Mathieu Heijboer, head of performance van Jumbo-Visma en de eindverantwoordelijke voor de tijdritten in de Nederlandse ploeg. “Dit is de laatste tijdrit die de jongens rijden voor de Tour. Dus dit was voor ons dé test voor de openingstijdrit in Kopenhagen.”

Met drie renners bij de eerste zeven kon Heijboer tevreden zijn. “Zeker Primož en Jonas hebben het op dit vlakke parcours met redelijk wat wind goed gedaan. Dit is niet meteen hun terrein. Al hebben beiden vorig jaar laten zien dat ze op dit terrein ook een goede tijdrit kunnen rijden.”

“Jonas liet vorig jaar met twee derde plekken in de tijdritten in de Tour al zien dat hij in deze discipline met de besten kan wedijveren. Daar waren de tijdritten wel wat lastiger dan hier. We waren overtuigd dat hij op dit traject niet weggereden zou worden. Eigenlijk doet hij het heel goed. Zeker met de wetenschap dat hij richting de Tour conditioneel nog een paar stappen kan zetten.”

Vingegaard zelf maakte ook een positieve balans op: “Het was een zware, snelle tijdrit. Ik houd meer van heuvelachtige parcoursen. Ik denk dat ik tevreden kan zijn met dit resultaat. Zeker omdat ik deze ronde echt als een training richting de Tour zie. Het verschil met Ganna lijkt misschien groot met 1.12 minuut, maar hij heeft twintig kilogram meer aan kracht die hij op dit parcours perfect kan omzetten in snelheid. Dit parcours was gewoon helemaal op zijn lijf geschreven.”

Ook Roglič wees naar het verschil in lichaamsgewicht dat een belangrijke factor in deze tijdrit was. Met zijn 1,93 meter lengte en 83 kilogram schoon aan de haak is Ganna een echte powerhouse. “Dit was het terrein voor de big ones. Niet dat ik een kleintje ben, maar Ganna is toch een maatje groter. Ik ben nog niet op mijn best, maar het gaat hier wel oké. Dat bewijst deze tijdrit ook. Ik heb deze week in de Dauphiné nodig om sterker te worden. Van mijn knieproblemen heb ik geen last meer, waardoor ik optimistisch vooruit kijk.”

Heijboer was enthousiast over de tijdrit van Van Aert. “Wout was natuurlijk ook weer een klasse apart, maar hier aan de finish overheerst nu de teleurstelling van de tweede plaats. Dit was een moment geweest om Ganna te kloppen. Helaas is dit niet gelukt. Deze tweede plaats is gewoon heel zuur.”

“Eigenlijk trekt Wout in deze Dauphiné de lijn door van vorig jaar. Toen hij liet zien op alle terreinen mee te kunnen doen voor de ritzeges. Natuurlijk doet het missen van deze ritzege na zijn teleurstellende tweede plek van dinsdag tegen David Gaudu opnieuw pijn. Anderzijds heeft hij wel het geel weer stevig om zijn schouders.”