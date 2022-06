Wout van Aert na nipte nederlaag tegen Ganna in Dauphiné: “Eerlijke tijdrit”

Video

Wout van Aert was na afloop van de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné, die hij nipt verloor van Filippo Ganna, erg realistisch. Het verschil was na 31,9 kilometer slechts twee seconden. “Uiteindelijk is het een heel eerlijke tijdrit en heb ik verloren”, aldus de Belgische kopman van Jumbo-Visma in het flashinterview.

“Een tijdrit is altijd eerlijk, alleen is twee seconden is niet veel. Ik ben geklopt door de wereldkampioen. Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar ik accepteer het en ben blij met mijn prestatie”, aldus Van Aert. “Ik startte heel goed. Ik ging op de limiet door de bochten en pakte daar ook mijn voorsprong denk ik. Daarna dacht ik dat het goed ging, maar hij was veel sneller.”

“Aan het einde kwam ik weer in mijn ritme. Ik had ook nog twee renners voor mij uit waar ik op kon jagen, met Gaudu en Lafay. Dat was een klein voordeel, maar uiteindelijk is het een eerlijke tijdrit en heb ik verloren”, vertelt de geletruidrager, die zijn leiding in het algemeen klassement nog verder heeft uitgebreid. Na vier etappes is Mattia Cattaneo zijn eerste achtervolger op 53 seconden.

Genieten van de gele trui

Met zijn vorm is Van Aert erg tevreden. “Als je maar twee seconden verliest op Ganna in zo’n lange tijdrit, zegt dat wel iets over mijn vorm. Ik ben blij met hoe het gaat. Tot nu toe is het ook een erg goede Dauphiné voor mij. Ik sta in deze mooie trui en wil er de komende dagen nog van genieten”, zegt hij.

Ook grapte WVA nog over David Gaudu, die hij nét niet kon inhalen voor de finish. “Ik wilde mijn fiets nog ervoor gooien op de streep, maar was net iets te langzaam”, lachte de Belgische kampioen, die dinsdag nog nipt geklopt werd door Gaudu in een sprint bergop. Het zorgde voor een bijzonder beeld, omdat Van Aert te vroeg juichte.