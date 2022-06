Roglic slaat in tijdrit slag in klassement Dauphiné: “Dit is nodig om beter te worden”

Video

Primož Roglič staat er na de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné uitstekend voor in het algemeen klassement. De Sloveense kopman is nu derde, achter gele trui Wout van Aert en nummer twee Mattia Cattaneo. “Ik ben tot het uiterste gegaan en daar ben ik heel blij mee”, vertelt Roglič na afloop.

In de 31,9 kilometer lange tijdrit zelf werd hij vijfde, op 42 seconden van winnaar Filippo Ganna. Meedoen om ritwinst zat niet in zijn hoofd, gaf hij toe. “Niet echt. We hebben het gezien, dit was een vlakke tijdrit voor de grote gasten. Oké, ik ben ook groot, maar zij gingen altijd sneller zijn”, doelt hij op Ganna en Van Aert.

Na een knieblessure koerst Roglič inmiddels weer zonder pijn. “Het gaat goed. Ik ben nog niet op mijn best, maar ik heb dit nodig om nog beter te worden”, kijkt hij uit naar de Tour de France. “Mentaal gaat het ook goed. Ik ben blij met mijn prestatie. Ik ben tot het uiterste gegaan en daar ben ik heel blij mee. Of dit genoeg is om in Kopenhagen, dat zien we daar wel. Maar deze inspanningen helpen mij en zijn onderdeel van de voorbereiding op de Tour.”

In het klassement staat Roglič er dus het beste voor van alle klassementsrenners. Ploeggenoot Jonas Vingegaard volgt op een halve minuut en daarna is Damiano Caruso de volgende op 43 seconden van Roglič. “Er komen eerst nog wat ‘vlakkere’ sprintetappes, maar dan gaan we de bergen in. Ik kijk uit naar die bergetappes. Hopelijk kan ik dan zien hoe het gaat. Natuurlijk ben ik hier om te winnen”, zegt hij.