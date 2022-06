Mathieu Heijboer: “Prestaties Roglic en Vingegaard heel hoopvol richting Tour de France”

Video

Jumbo-Visma eindigde met drie man in de top-7 van de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné. Naast alleskunner Wout van Aert, die tweede werd achter Filippo Ganna, waren dat ook kopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard. “Voor ons was dit de belangrijkste test voor Kopenhagen”, aldus Head of Performance Mathieu Heijboer tegen WielerFlits.

“Deze tijdrit was heel belangrijk, omdat het voor de meeste renners die de Tour de France gaan rijden de laatste tijdrit is. Voor ons was dit de belangrijkste test voor Kopenhagen”, legt Heijboer het belang uit. De Tour gaat op 1 juli van start met een tijdrit van 13,2 kilometer. “Zeker wat betreft Primož en Jonas, op een vlak parcours en best wel wat wind, hebben zij het heel goed gedaan.”

‘Vingegaard gaat nog groeien naar zijn topvorm’

“We weten dat Primož (vijfde, red.) en Jonas (zevende, red.) dit kunnen”, blikt de tijdritspecialist achter de schermen van Jumbo-Visma terug op de Tour van 2021. “Daar deed Jonas het ook heel goed. We wisten dat hij niet weggereden zou worden hier. Hij doet het dus heel goed, vind ik. We hebben ook nog het vertrouwen dat hij gaat groeien naar zijn topvorm in de Tour.”

Hoe goed Roglič en Vingegaard ervoor staan, ruim drie weken voor de Ronde van Frankrijk, kan Heijboer nog niet aangeven. “Het is moeilijk te zeggen in percentages, maar in de trainingsopbouw hebben we zeker nog niet alles gedaan wat nodig is. Daar gebruiken we de Dauphiné en de weken in Tignes nog voor. We hebben zeker vertrouwen dat ze kunnen groeien, dat maakt deze prestaties heel hoopvol”, vindt hij.

‘Dit was een moment geweest om Ganna te kloppen’

Voor Wout van Aert waren de druiven vooral zuur, na zijn tweede plaats op twee seconden van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. “Wout heeft het ook heel goed gedaan, maar teleurstelling overheerst nu wel”, zegt Heijboer.

“Hij had het nadeel van de veranderende weersomstandigheden, maar dat kan als je de leider bent. Maar het levert hem wel het geel op. Dit was een moment geweest om Ganna te kloppen en helaas is dat niet gelukt. We willen gewoon winnen, ook al is Ganna de beste van de wereld.”