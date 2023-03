Jumbo-Visma-talent Tijmen Graat eindwinnaar van rittenkoers in Kroatië

Tijmen Graat heeft zich verzekerd van de eindzege in de Istrian Spring Trophy in Kroatië. De 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma Development greep zaterdag de macht en hield zijn leidende positie vast in de slotrit naar Umag.

De derde en laatste etappe van de Kroatische ronde (UCI 2.2) draaide na 114 kilometer uit op een massasprint. De Sloveen Tilen Finkst (Adria Mobil) wist die te winnen, voor de Italiaan Davide Persico (Colpack Ballan) en de Zwitser Arnaud Tendon (Tudor U23).

Graat kwam in de buik van het peloton over de finish en stelde zo de eindzege veilig. Voor de belofte, die vorig jaar debuteerde in het opleidingsteam van Jumbo-Visma en nog tot 2024 vastligt bij de U23-ploeg, is het zijn eerste zege in een eindklassement. Daarin eindigde ploeggenoot Darren van Bekkum als derde.

