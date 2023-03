Tijmen Graat (Jumbo-Visma Development) slaat dubbelslag in Istrian Spring Trophy

Tijmen Graat heeft de tweede etappe van de Istrian Spring Trophy (UCI 2.2) op zijn naam geschreven. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma Development bleef op de lastige aankomst in Motovun Adam Toupalik (Elkov-Kasper) en zijn ploeggenoot Darren van Bekkum voor. Graat is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Istrian Spring Trophy ging van Novigrad naar Motovun over een afstand van 173 kilometer. In de voorfinale moest eerst een klim van 5,6 km aan 6,3% beklommen worden, waarna de finish op een helling van 3,4 km aan 7% lag. Op die laatste klim kwam Graat met enkele seconden voorsprong op Toupalik en Van Bekkum over de streep.

Zondag staat de slotrit van de Istrian Spring Trophy op het programma. In het begin van de rit liggen nog wat hindernissen, maar de finale is zo goed als vlak.