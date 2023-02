Jumbo-Visma start met Vingegaard in Spanje: “Puntjes op de i om in Parijs-Nice heel goed te zijn”

Interview

Donderdag gaan we het seizoensdebuut van Jonas Vingegaard zien in O Gran Camiño. De Deense winnaar van de Tour de France zal goed van start willen gaan, aangezien in Parijs-Nice het treffen wacht met een ontketende Tadej Pogačar. “Jonas leeft niet onder een steen. Hij weet ook dat Pogacar heel goed is, maar hij weet ook dat hij zelf in orde is”, aldus ploegleider Robert Wagner aan de vooravond van de koers tegen WielerFlits.

Woensdagnamiddag kwam Jonas Vingegaard aan in het ploeghotel van Jumbo-Visma in Santiago de Compostela. Voor de tweede keer, want wegens privéomstandigheden vloog hij voor een dag op en neer naar Malagá. Paniek om het mogelijk niet starten van de kopman was er, ogenschijnlijk, niet bij het Nederlandse team. En de lat ligt hoog voor Jumbo-Visma in Spanje, want alle ogen zijn gericht op de ploeg met daarin ook Steven Kruijswijk, Rohan Dennis, Attila Valter en drie opleidingsrenners: Johannes Staune-Mittet, Loe van Belle en Lars Boven.

“Het is een super zwaar rondje”, weet Wagner te vertellen over de vierdaagse, verdeeld over drie zware ritten-in-lijn en een heuvelachtige tijdrit. “Ik kijk er persoonlijk heel erg naar uit, vooral met deze ploeg. Jonas is in goede doen, conditioneel gezien. Dus wat dat betreft kloppen alle voorwaarden. Uiteraard zijn er nog andere factoren die een wedstrijd anders kunnen beslissen, maar wij hebben ons tactisch plan klaar. Eigenlijk heeft iedereen een dienende of helpende rol, in functie van Jonas.”

De concurrentie lijkt vooral te komen van Ruben Guerreiro, Iván Ramiro Sosa (beiden Movistar), Jesús Herrada, Ion Izagirre (beiden Cofidis) en David De la Cruz (Astana Qazaqstan). “We gaan hier zeker niemand onderschatten, maar ook onze verantwoordelijkheid nemen. En dan moet moet Jonas zelf ergens losgaan”, lacht Wagner.

Op naar clash met Pogačar in Parijs-Nice

Vingegaard komt meteen van een hoogtestage. “Daarvan hebben we goede ervaringen uit het verleden. Hij zegt zelf dat hij misschien een dagje nodig heeft om er doorheen te komen. Dat gaan we zien”, aldus de Duitse ex-prof, die ook weet dat voorbereidingswedstrijden niet meer bestaan.

“We gaan hier vol gas geven. Als ploeg hebben we natuurlijk hoofddoelen en daar staat O Gran Camiño niet bij, maar we gaan hier proberen een rit te winnen – hopelijk meerdere – en het eindklassement. En we gaan er alles voor doen dat Jonas dat laatste tikkeltje beter kan worden richting Parijs-Nice.”

Daar gaat Vingegaard voor het eerst in 2023 Pogačar treffen. De Sloveen heeft al hoogvorm laten zien en laat bijvoorbeeld Strade Bianche schieten om zich te focussen op Parijs-Nice. “UAE Emirates heeft hun plan en wij hebben ons plan”, aldus Wagner. “Jonas is volgens mij niet iemand die alles op internet leest, maar hij leeft niet onder een steen. Hij weet ook dat Pogačar heel goed is. Maar hij weet ook dat hij zelf in orde is. En hier gaat hij zichzelf voor het eerst dit jaar ook testen.”

“Jonas heeft een heel goede hoogtestage achter de rug, hij is heel goed voorbereid. En we gaan hier hopelijk de puntjes op de i zetten. Wil je in Parijs-Nice schitteren en 100% zijn, dan moet je hier al 98% zijn”, weet de ploegleider, die samen met Frans Maassen in de volgwagens zal zitten deze week.

‘Voorbereid als ware het de belangrijkste koers van het jaar’

Hongaars kampioen Attila Valter zal zijn debuut voor Jumbo-Visma maken aan de zijde van Vingegaard. “Ik heb hem goed leren kennen op de Teide en hij is een kopman voor wie je graag wil werken. Ik wil graag van start gaan en alles geven wat ik heb, zodat hij kan winnen”, aldus de nieuwkomer tegen WielerFlits.

“We hebben deze ronde voorbereid als ware het de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En als we al zo voorbereid zijn op O Gran Camiño, dan kan ik mij niet inbeelden hoe dat in de Tour zal gaan. Dat is heel erg fijn bij deze ploeg.” Valter stelt zich dus graag in dienst. “Maar ik ben niet bang dat ik veel moet werken, want we hebben Rohan Dennis die het werk kan opknappen alle dagen”, grapt hij.

Lars Boven zal ook veel op kop gaan rijden. De 21-jarige renner van het Development Team mag mee met het WorldTeam. “Alles is zwaar deze week, maar het is mooi dat ik deze kans krijg. Ik zal waarschijnlijk gaan controleren vanaf het begin en daar moet ik zo lang mogelijk mee doorgaan. Zelf zal ik geen resultaten rijden, maar het is wel mooi om mijn niveau op te krikken voor de volgende wedstrijden.”