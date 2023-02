Tourwinnaar Jonas Vingegaard grote blikvanger in O Gran Camiño

Donderdag begint Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard aan zijn seizoen. De kopman van Jumbo-Visma laat de grote voorbereidingskoersen links liggen, maar kiest voor een seizoensstart in een vierdaagse in Galicië. In O Gran Camiño (UCI 2.1) heeft hij onder meer Steven Kruijswijk en Rohan Dennis aan zijn zijde.

De 26-jarige Vingegaard is de grote blikvanger op de startlijst in O Gran Camiño. Kruijswijk, Dennis, Attila Valter staan – volgens de voorlopige startlijst – aan zijn zijde, net als Lars Boven, Loe van Belle en Johannes Staune-Mittet vanuit de eigen opleidingsploeg.

Movistar (met Ruben Guerreiro en Iván Ramiro Sosa), Astana Qazaqstan (met Gianni Moscon) en Cofidis (met Ion Izagirre, Jesús Herrada en Simon Geschke) zijn de andere vier WorldTeams. Acht ProTeams en vijf continentale ploegen maken het startveld compleet in het noordwesten van Spanje. Nederlandse inbreng is er bij Human Powered Health in de persoon van Bart Lemmen.

Zwaar parcours

In Galicië krijgt Vingegaard een behoorlijk intensief parcours voorgeschoteld. Op het programma staan drie ritten-in-lijn, waarvan de ‘makkelijkste’ in totaal 2.538 hoogtemeters heeft, en een lastige individuele tijdrit op de slotdag.

Op de eerste dag wacht een stevige heuvelrit naar Sarria, met in volle finale de Alto de Montan (5,4 km aan 3,9%) met de top op 13 kilometer van de finish. Daarna volgt de tweede etappe met aankomst bergop op A Guarda (3,9 km aan 7,1%), tegen de grens van Portugal aan.

De koninginnenrit zal op dag drie verreden worden. In de laatste 60 kilometer bedwingen de renners twee keer de loeisteile Alto de Santa Marina (5,5 km aan 10,3%) en ligt de finishstreep op de Alto do Castelo (6,7 km aan 6,3%) in Rubia met een strook van 800 meter aan 12,8%.

De beslissing valt zondag in een individuele tijdrit van 18,1 kilometer naar Santiago de Compostela. Deze chrono is met 336 hoogtemeters is alles behalve vlak; onderweg liggen zeker vijf kleine heuveltjes waar het verschil gemaakt kan worden.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

De etappes zijn vanaf donderdag live te zien via de online kanalen van Eurosport, Discovery+ en GCN+. Vanuit Spanje zal WielerFlits verslag doen van het laatste nieuws uit O Gran Camiño.

Voor Vingegaard een zware eerste koers van het seizoen dus. Een week na O Gran Camiño (23-26 februari) zal hij in Parijs-Nice voor het eerst dit jaar Tadej Pogačar treffen. Daarna gaat de blik van de Deense Tourwinnaar verder richting de zomer, als hij als absolute kopman van Jumbo-Visma voor titelprolongatie gaat in Frankrijk.

Wedstrijdprogramma Jonas VINGEGAARD