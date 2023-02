Geen Pogacar in Strade Bianche: Sloveen richt zich volledig op Parijs-Nice

Tadej Pogacar zal dit jaar toch niet deelnemen aan Strade Bianche. De Sloveen, die vorig jaar nog op indrukwekkende wijze wist te zegevieren in de Toscaanse gravelklassieker, richt zich volledig op Parijs-Nice. Dat heeft de renner van UAE Emirates laten weten aan Sporza.

De wielerliefhebbers keken al een tijdje reikhalzend uit naar een strijd tussen Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe in Strade Bianche. De Sloveen wilde aanvankelijk de Italiaanse koers combineren met Parijs-Nice, maar de tweevoudige Tourwinnaar is nu toch tot de conclusie gekomen dat hij moet snoeien in zijn wedstrijdprogramma.

Strade Bianche wordt op zaterdag 4 maart verreden, Parijs-Nice gaat een dag later van start. “De eerstvolgende wedstrijd op de planning is Parijs-Nice. Als ik daar goed wil zijn, moet ik ook enkele dagen op voorhand oefenen voor de ploegentijdrit”, legt Pogačar uit in gesprek met Sporza-commentator Ine Beyen. “Ik rijd voortaan enkel zware en belangrijke wedstrijden. In de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo wil ik goed zijn. Daarna zijn alle pijlen op de Tour gericht.”

Vorig jaar won de 24-jarige alleskunner nog op grootse wijze Strade Bianche. Pogačar reed toen, met nog goed vijftig kilometer te gaan, weg op de strook van Monte Sante Marie. Het bleek het begin van een lange maar bovenal succesvolle solo naar het Piazza del Campo in Siena.

Wedstrijdprogramma Tadej POGACAR