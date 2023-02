Geen ideale voorbereiding voor Jonas Vingegaard op O Gran Camiño

De voorbereiding van Jonas Vingegaard op O Gran Camiño verloopt niet heel soepel. De kopman van Jumbo-Visma was al in Santiago de Compostela, maar vloog twee dagen voor de start van de ronde wegens privéomstandigheden terug naar Malagá. Zijn deelname komt niet in gevaar, laat het team weten aan WielerFlits.

Vingegaard was na een trainingskamp met de ploeg al enkele dagen in Galicië, waar hij donderdag aan zijn seizoen begint, maar stapte dinsdagmiddag op het vliegtuig naar Malagá. In die Spaanse kustplaats overwintert de Tour de France-winnaar met zijn familie om goed te kunnen trainen.

De verwachting is dat Vingegaard woensdag richting de avond terugkeert in het ploeghotel in Santiago de Compostela, waar hij onder meer Steven Kruijswijk, Rohan Dennis en Attila Valter zal tegenkomen als ploeggenoten. Het geplande persmoment woensdagmiddag met de Deen is komen te vervallen.

Donderdag gaat O Gran Camiño (UCI 2.1) van start met een lastige heuvelrit van Lugo naar Sarria.

