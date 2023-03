Jumbo-Visma presenteert Milaan-San Remo-ploeg rond Wout van Aert

Jumbo-Visma heeft de ploeg rond Wout van Aert in Milaan-San Remo bekendgemaakt. De Belgische kopman krijgt onder meer Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck met zich mee naar La Primavera.

Attila Valter en Jan Tratnik gaan zaterdag ook van start in Milaan-San Remo en moeten een rol van betekenis kunnen spelen in de finale van de langste WorldTour-klassieker van het jaar. Hardrijders Jos van Emden en Edoardo Affini gaan, naar verwachting, vooral veel op kop rijden in de openingsuren.

Lees meer: ‘De sleutel naar succes in Milaan-San Remo ligt in handen van Jumbo Visma’

Lees meer: Voorbeschouwing: Milaan-San Remo 2023 – Zware finale of voor de sprinters?