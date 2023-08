Jumbo-Visma presenteert Jorgenson: “Meesten worden hier een betere renner”

De transfer van Matteo Jorgenson naar Jumbo-Visma was lange tijd een van de slechtst bewaarde geheimen van het peloton, maar de Amerikaan is nu eindelijk officieel gepresenteerd door het Nederlandse WorldTeam. Jorgenson tekent voor drie jaar bij Jumbo-Visma.

“We zijn erg blij dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt Merijn Zeeman in een persbericht. “Hij heeft zich erg goed ontwikkeld de afgelopen seizoen en laten zijn dat hij op verschillende vlakken een van de beste renners is in het WorldTour-peloton. We kijken er enorm naar uit om met hem samen te werken.”

De 24-jarige Jorgenson heeft op zijn beurt dan weer lovende woorden over Jumbo-Visma. “Ik denk dat ik goed in deze ploeg pas, gebaseerd op de gesprekken die we hebben gehad. Ik heb hier goed over nagedacht en kijk er enorm naar uit om voor dit team te rijden. Veel renners die bij deze ploeg zijn gekomen, zijn beter gaan presteren. Dat zegt veel over het team.”

“Ik wil het beste uit mezelf en mijn carrière halen. Dat kan bij Jumbo-Visma”, aldus de Amerikaan, die dit seizoen onder meer de Ronde van Oman won en als tweede eindigde in de Ronde van Romandië.

