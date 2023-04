‘Jumbo-Visma troeft Soudal Quick-Step af met komst Jorgenson’

Matteo Jorgenson verkast naar Jumbo-Visma. De 23-jarige coureur staat volgens HLN op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij de ploeg van Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma troeft onder meer Soudal Quick-Step en INEOS Grenadiers af in de strijd om Jorgenson.

De interesse van Jumbo-Visma in de Amerikaan was al even bekend. De Nederlandse ploeg is druk bezig met het nog verder versterken van de voorjaarskern rond Van Aert, met als doel om de komende jaren Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen te winnen. Eerder werd het contract van Christophe Laporte al verlengd.

Lees ook: Christophe Laporte laat riante Franse aanbieding liggen

Jorgenson is bezig aan zijn doorbraaksjaar en heeft een aflopend contract bij Movistar. Hij won al de Ronde van Oman en eindigde als vierde in de E3 Saxo Bank Classic en negende in de Ronde van Vlaanderen. Op dit moment staat hij tweede in de Ronde van Romandië.

Volgens HLN waren ook INEOS Grenadiers, UAE Emirates, Trek-Segafredo en Soudal Quick-Step geïnteresseerd in de Amerikaan, maar die ploegen vissen dus allemaal achter het net.