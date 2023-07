Jumbo-Visma ploegleider Maassen op rustdag in Tour: “Nog geen ritzege stoort wel”

Video

Jumbo-Visma hoopt met Jonas Vingegaard dit jaar weer de Tour de France te winnen en de Deen gaat als leider de derde week in, maar de Nederlandse formatie wist in deze Tour nog geen etappe te winnen. “Dat stoort toch wel. Je denkt dat het een 1-2’tje is, maar het is door omstandigheden niet gelukt”, reageert ploegleider Frans Maassen in gesprek met WielerFlits.

“In de laatste etappekoersen hebben we zoveel gewonnen, dat je denkt dat het een 1-2’tje is dat we zeker een rit winnen”, aldus Maassen. “Maar aan de andere kant: onze prioriteit is om de Tour te winnen. Dat gaat voor alles. En als dat ten koste gaat van een ritzege, dan is dat maar zo.”

Jumbo-Visma was er al wel een paar keer dicht bij met Wout van Aert. Ook in de etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc deed de Belgische alleskunner weer mee om de overwinning, maar moest hij toch wel duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn naamgenoot Wout Poels. “Gisteren mocht Wout zijn eigen kans gaan in de ontsnapping. Je kunt zeggen dat dit misschien niet het beste is om te doen richting de gele trui, maar je zet zo wel weer een bepaalde druk op de rest en we winnen er het ploegenklassement mee terug.”

Maassen haalde het eerder al aan: Jumbo-Visma is hier vooral om de Ronde van Frankrijk te winnen. En na vijftien etappes gaat Vingegaard wel gewoon aan de leiding, al is het verschil met zijn grote uitdager Tadej Pogacar slechts tien seconden. Wat verwacht Maassen van de komende dagen? “De meeste verschillen zullen toch ontstaan op de Col de la Loze, maar morgen moet alles kloppen en moet je de benen hebben.”

“Ze lijken volledig aan elkaar gewaagd”

Dinsdag staat namelijk de enige individuele tijdrit van deze Tour op het programma van Passy naar Combloux. “Het gaat erom wie in de laatste week het beste hersteld is”, denkt Maassen. “Dat kun je nu echter niet zeggen. Ze lijken volledig aan elkaar gewaagd, maar misschien is er morgen wel iemand veel beter. Dat gaan we zien. Het is voor mij nog een raadsel.”

De ploegleider van Jumbo-Visma verwacht morgen een zeer interessante individuele beproeving tegen de klok. “Morgen is iets totaal anders. En het is een tijdrit na een rustdag, wat het extra speciaal maakt. Het is ook nog eens een klimtijdrit. Dat maakt het bijzonder. Gaan ze van fiets wisselen? Gaat het regenen? Dat maakt het extra spannend. Het is een mooie dag om naar uit te kijken.”

