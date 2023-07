Tour 2023: Vingegaard en Pogacar dragen dinsdag tijdritpak van organisatie

Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar zitten morgen in hetzelfde schuitje. Als dragers van respectievelijk het geel en het wit, zullen beiden de Tourtijdrit moeten rijden in een tijdritpak van organisator ASO. Omdat deze niet op maat zijn gemaakt (zoals de pakken van de ploegen zelf), levert dit een (klein) aerodynamisch nadeel op.

De pakken van Tourorganisator ASO worden gemaakt door Santini. Deze zijn ‘geen ramp’, vertelde aerodynamica-specialist Bert Blocken vorig jaar aan WielerFlits. “Zeker niet. Maar ze passen uiteraard niet honderd procent en elk plooitje is er een te veel”, zei hij in een uitgebreid interview. “Dat gaat niet over vijf of tien procent. In het slechtste geval gaat dat over twee procent. Een paar seconden toch.”

Naast Vingegaard en Pogacar, zullen ook Jasper Philipsen en Giulio Ciccone een pak van de organisatie krijgen. Philipsen rijdt namelijk in het groen, Ciccone draagt de bollen.

