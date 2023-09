maandag 4 september 2023 om 18:40

Jumbo-Visma over luxe van een derde kopman: “Zijn nu onvoorspelbaarder voor concurrentie”

Jumbo-Visma was voor de start van de Vuelta a España al de te kloppen ploeg, maar de Nederlandse formatie kan na de eerste week nog altijd drie renners uitspelen in de strijd om de eindzege. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zijn de verwachte namen, maar Sepp Kuss – de rodetruidrager – is de derde pion.

Drie kopmannen, zijn dat niet te veel kapiteins op één schip? Marc Reef, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma in de Vuelta, ziet dat in gesprek met NOS Langs de Lijn toch duidelijk anders. “Hoe de eerste week is verlopen? Heel succesvol, maar ook zeer bewogen. Primoz en Jonas zijn nog steeds onze meest beschermde renners. Alleen is daar wel een derde bijgekomen. En dat maakt het alleen maar beter voor ons. Wij zijn onvoorspelbaarder voor de concurrentie.”

In de eerste week is er al het nodige gebeurd tussen de klassementsrenners, maar de zwaarste ritten moeten nog komen. “In de eerste week zijn al een aantal lastige aankomsten bergop geweest, maar waren de ritten nog relatief heuvelachtig of vlak”, aldus Reef. “Komende week gaan we het hooggebergte in en gaan we zien hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de concurrentie.”

“Dan zullen de verschillen nog groter zijn”, verwacht de ploegleider. “Onze grootste concurrenten? Remco Evenepoel. Die liet zaterdag ook zien dat hij echt sterk is. Ook zondag was dat weer het geval. Daarnaast heb je het blok van UAE Emirates. Die staan met drie mannen nog kort in het klassement.”