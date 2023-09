Youri IJnsen • maandag 4 september 2023 om 18:31

Remco Evenepoel over vervolg Vuelta: “Almeida, Ayuso en Mas kunnen zeer belangrijk voor mij zijn”

Interview Na negen dagen staat Remco Evenepoel er het beste voor in het klassement van de Vuelta a España 2023, als je het bekijkt aan de hand van de favorieten op voorhand. Toch staat er met Sepp Kuss iemand aan de leiding die zeer gevaarlijk is, beaamt ook de Belg. “Zeker als hij dinsdag een goede tijdrit rijdt”, zegt hij tegen onder andere WielerFlits.

Hoe beschouw je de situatie met Jumbo-Visma nu, die drie troeven lijken te hebben?

“Kuss geldt als een van de beste klimmers ter wereld. Maar we zagen ook dat hij het in de laatste twee bergetappes al iets moeilijker had. Ik zie hem daarom meer als een outsider, zeker binnen Jumbo-Visma. Mijn vermoeden is dat ze nog altijd mikken op eindwinst met Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Uiteraard is het niet gemakkelijk om tegen drie sterke klimmers c.q. groteronderenners te rijden. Om verschillende plannen te bedenken om hen te verslaan – zeker wanneer ze goed samenwerken zoals in de eerste week – is moeilijk. Maar dat wisten we vooraf al. Daarmee moeten we het doen en moeten we proberen om dat zo goed mogelijk te managen.”

Wie zie jij op dit moment als grootste bedreiging in het klassement?

“Het is moeilijk om één naam uit te lichten. Als je kijkt naar de topfavorieten, sta ikzelf er op dit moment het beste voor. Om nu iemand boven een ander te plaatsen, is lastig. We zitten allemaal qua niveau best dicht bij elkaar op dit moment, terwijl er toch al lastige etappes geweest zijn.”

Wil je jongens als Juan Ayuso en Enric Mas dichtbij jezelf houden in het klassement, zodat jullie gezamenlijk de strijd met Jumbo-Visma aankunnen?

“Zij en ook João Almeida kunnen zeer belangrijk voor mij zijn in de komende twee weken. Het is altijd gemakkelijker om te kunnen samenwerken, dan alle problemen in je eentje op te lossen. Jumbo-Visma heeft nu drie sterke renners en dus moeten we een manier vinden hoe we tegen hen kunnen werken. Niet gemakkelijk, want ze zijn supersterk. We zullen na de tijdrit en zeker na de etappes dertien en veertien zien hoe het klassement ervoor staat. Ik denk dat het geen leugen is als ik zeg dat het goed is dat we op een bepaalde manier kunnen samenwerken.”

En hoe zit dat met je toekomstig ploeggenoot Mikel Landa, met wie je toch al een aantal keer gebabbeld hebt in deze ronde?

“Ik heb hem gezegd dat we volgend jaar ploegmaats zijn en hij voor mij start tijdens de tijdrit, dat het nog even afwachten is of hij mag komen, haha! (Doelt Evenepoel op eventuele hulp van de Bask, red.) Nee, dat is niet waar. Het is een grapje. Mikel is hier om zijn eigen resultaten te rijden. We zijn allemaal professioneel genoeg om te weten dat hij pas per 1 januari bij ons rijdt. Natuurlijk help je elkaar weleens uit de penarie. Maar ik verwacht niet dat hij al voor mij begint te werken. Dat zou niet eerlijk zijn en zo werkt het ook niet. Dus daar ga ik zeker niet op hopen.”

Iets anders: ben je ook verrast door sommige tegenstanders, zoals bijvoorbeeld Lenny Martinez en jouw landgenoot Cian Uijtdebroeks?

“Ze hebben beide een supergoede eerste week gedraaid. Al zag je afgelopen weekend toch ook dat het al een beetje lastiger werd. Voor hen is het denk ik de eerste keer dat ze negen dagen achtereen koersen. Nu hebben we een rustdag, zes dagen koers, opnieuw een rustdag en weer zes dagen koers. Het is niet meer dan logisch dat ze het nu lastiger krijgen op hun superjonge leeftijd. Cian rijdt echt wel heel stabiele resultaten en Lenny pakte natuurlijk het rood en bijna een ritzege. Het lijkt erop dat ze al weten wat ze moeten doen. Maar een grote ronde duurt drie weken, het draait niet om de eerste week. Het gaat om erdoor komen en herstellen. Ze zijn heel goed begonnen en ik hoop voor hen dat ze dit niveau kunnen vasthouden.”

Met welk gevoel kijk jij uit naar de langere beklimmingen in de Pyreneeën de komende week?

“Dat is nog beetje een vraagteken. De eerste negen etappes heb ik laten zien dat ik het goed doe op beklimmingen met een inspanning van rond de dertig minuten. Ook in de rit waarin ik tijd verloor. Ik kon simpelweg niet nog vijf minuten harder rijden op het moment dat Roglič aanviel. De volgende test is hoe ik het doe op de beklimmingen van 45 minuten tot een uur. Normaal gezien moet dat me goed liggen. De inspanning op het WK tijdrijden was ook 55 minuten en daar realiseerde ik een heel goede power output. Nu is het de vraag hoe ik reageer op de komende ritten, zeker wanneer de grote bergtoppen elkaar opvolgen. In Andorra en op hoogtestage heb ik me geprobeerd zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik moet eerlijk zeggen: de voorbereiding op de langere beklimmingen gingen beter dan die op de punchy hellingen. We gaan zien hoe het gaat.”

Hoe doorslaggevend is de etappe met de Aubisque en de Tourmalet?

“Dat gaat een ritje zijn waar het vanuit de start volle bak gaat zijn. Je begint met een paar kilometer klimmen. Dan een lange, mooie afdaling en daarna volgt meteen zestien kilometer klimmen naar de top van de Aubisque. Opnieuw naar grote hoogte. Het is een gevaarlijke rit voor bepaalde jongens die tegen de tijdslimiet vechten. Voor de klassementsrenners is het een heel belangrijke etappe. Maar zeker ook de rit erna. Daar kunnen de verschillen weleens oplopen naar meer dan een tiental seconden. En dan is er na de tweede rustdag ook nog de combinatie van rit zeventien en achttien, met aankomst op de Angliru en Cruz de Linares. Toevallig alle ritten die ik verkend heb, ja. Die vier ritten zijn de sleuteletappes, zeker omdat het weer daar veranderlijk is.”