‘Jumbo-Visma wil opnieuw met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk naar de Tour’

Opinie

Team Jumbo-Visma is met een trainingskamp nabij Alicante aan het nieuwe wielerseizoen 2021 begonnen. Niet alleen de profs, maar ook de beloften en de nieuwe vrouwenploeg rond Marianne Vos hebben zich in een hotel aan de Costa Blanca verzameld, maar zullen de komende weken in strenge teambubbels van elkaar gescheiden leven en trainen.

Vandaag worden de content-producties voor de verschillende sponsoren gemaakt. Morgen staat het opnemen van een podcast (met videopnamen) op het programma, die vrijdag tijdens de digitale presentatie van de ploeg wordt gepresenteerd.

Het belangrijkste nieuws dat bekend wordt gemaakt, is het verlengen van het contract van Wout van Aert. In de eerste week van januari tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van Jumbo Supermarkten liet de financiële directeur (CFO) Ton van Veen al weten dat er bijna een akkoord is en dat er de komende dagen betreffende Van Aert goed nieuws te verwachten is. Voor de supermarktketen wordt de Belgische markt de komende jaren steeds belangrijker, daarom is het tussentijds openbreken van het contract van de beste Belgische wielrenner commercieel gezien extreem belangrijk.

Met Van Aert heeft Jumbo-Visma ook de beste wielrenner van 2020 voor langere tijd weten vast te leggen. Wat de drievoudig wereldkampioen veldrijden na de corona-break liet zien was ongekend. Winst in de klassiekers Milaan-San Remo en Strade Bianche. De snelste in twee massasprints in de Tour de France en daarbij een van de sterkste pionnen in de klimtrein voor Primoz Roglic. Vervolgens zilver op zowel het WK tijdrijden als op de weg. En in zijn laatste koers van het jaar kwam hij slechts een banddikte tekort op Mathieu van der Poel om de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Er zijn ploegen die hun hele team het hele jaar rondom Wout van Aert zouden bouwen. Bij Jumbo-Visma is de Belg slechts één van de vijf kopmannen die geregeld op een beschermde status kunnen rekenen. Primoz Roglic (nummer 1 in de UCI-ranking), Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen hebben bij ‘geel-zwart’ een riant salaris waar eveneens topprestaties voor verwacht worden.

De komende dagen zal de ploeg de laatste puntjes op de i zetten bij de samenstelling van de programma’s. Belangrijkste vraag is natuurlijk met wie Jumbo-Visma op zaterdag 26 juni in Brest aan de start van de Tour de France verschijnt. Waar afgelopen jaar de gele trui van Roglic nog totaal onverwachts in de afsluitende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles aan Tadej Pogacar werd verspeeld, is het winnen van de Ronde van Frankrijk in 2021 andermaal het belangrijkste doel.

De technische staf heeft de afgelopen weken al rond de tafel gezeten en hun plan is om opnieuw te proberen met de drie kopmannen Roglic, Dumoulin en Kruijswijk aan het Franse avontuur te beginnen. Ook de drie renners hebben intern hun voorkeur uitgesproken om in de Tour te starten.

Voorlopige selectie Team Jumbo-Visma voor Tour de France2021

Primoz Roglic

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Mike Teunissen

Wout van Aert Primoz RoglicTom DumoulinRobert GesinkSteven KruijswijkSepp KussTony MartinMike TeunissenWout van Aert







Duidelijk is dat Jumbo-Visma komende zomer met een heel andere koersinstelling in Frankrijk van start wil gaan. De afgelopen maanden heeft het team opponent Pogacar helemaal onder de loep gelegd. De 22-jarige Sloveen wordt na zijn demonstratie op La Planche des Belles Filles dit jaar als dé te kloppen man gezien.

Waar Jumbo-Visma zich vorig jaar vooral voorbereidde om de strijd met INEOS Grenadiers aan te gaan, gaan ze zich nu richten op de zwakke punten van Pogacar. Vanaf vandaag gaat de technische staf al met de belangrijkste renners bespreken met welke tactiek ze Pogacar het vuur aan de schenen kunnen leggen.

De NOS-documentaire ‘Code Geel’ maakte duidelijk dat er in de afgelopen Tour door de renners intern de nodige vraagtekens achter de tactische koerswijze werden geplaatst. Na rit twee benadrukte Dumoulin dat het team rondreed met een aura dat ze deze Tour ‘eventjes’ gingen winnen.

En voor de rit naar de Col de la Loze gaf Roglic aan dat ze Pogacar iedere dag een ‘free ride’ tot de laatste kilometer gaven. Hoewel de ploeg de hele ronde heel dominant de Tour controleerde, kon het eigenlijk nergens de kracht van het collectief tactisch uitbuiten. Nooit wist het gele-zwarte overwicht een situatie te forceren, waardoor eenling Pogacar in problemen werd gebracht. Dat zal in 2021 anders moeten.

De Tour-ploeg voor komende zomer zal in grote lijnen op die van afgelopen jaar lijken. George Bennett staat in principe weer op de Giro d’Italia en zijn plek wordt ingenomen door Steven Kruijswijk. Amund Grøndahl Jansen is naar Team BikeExchange vertrokken en zal normaal door Mike Teunissen worden vervangen. Voor de rest zullen er geen veranderingen zijn. Al zal Van Aert een vrijere rol krijgen, waardoor hij ook zijn zinnen op de groene trui kan zetten.

Hoewel er acht ritten op papier voor de sprinters zijn, komt de Tour de France voor Dylan Groenewegen te vroeg. De Amsterdammer is door het incident in de Ronde van Polen tot 7 mei geschorst. De ploegleiding wil hem rustig terugbrengen door veel ‘kleinere’ wedstrijden te rijden zodat hij het plezier en vertrouwen weer terug kan vinden. Door de Vuelta a España is nog geen definitieve streep gezet, maar vooralsnog heeft het team de naam Groenewegen met potlood ingevuld op de deelnemerslijst van de BinckBank Tour.

Een andere verrassing is, zoals WielerFlits eerder al meldde, dat Dumoulin de voorkeur geeft aan de Vlaamse klassiekers in plaats van de Amstel Gold Race en Waalse heuvelklassiekers. De Limburger werkt in eerste instantie naar de Tirreno-Adriatico toe, waar hij als kopman zal worden uitgespeeld.

Juist na 2020 is het belangrijk dat de Maastrichtenaar weer het gevoel moet ervaren om voor de overwinningen mee te strijden. Daarom zou het ook niet verkeerd zijn om hem in een kleinere wedstrijd in februari te laten starten. Vooralsnog is het echter de bedoeling dat hij het seizoen 2021 in de Strade Bianche begint.

Het Vlaamse kasseienwerk heeft bij Dumoulin altijd een bepaalde voorliefde gehad. In de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen kan hij die liefde omarmen. Maar vooral ook het plezier in de sport weer de boventoon laten voeren.

Met het schitterende seizoen 2020 nog vers in het achterhoofd is het duidelijk dat Jumbo-Visma met heel grote ambities aan het wielerjaar 2021 kan beginnen.