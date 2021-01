Tom Dumoulin richt zich op Vlaamse klassiekers

Tom Dumoulin kiest dit jaar voor een heel ander wedstrijdprogramma in het voorjaar. De Maastrichtenaar van Jumbo-Visma gaat zich richten op de Vlaamse klassiekers, weet WielerFlits.

De Limburger is van plan zijn debuut te maken in de E3 Saxo Bank Classic en ook de Ronde van Vlaanderen prijkt op zijn voorlopige wedstrijdprogramma.

Vlaamse klassiekers

Dumoulin zal zijn seizoen beginnen met een Italiaanse drieluik bestaande uit de Strade Bianche (6 maart), Tirreno-Adriatico (10-16 maart) en Milaan-San Remo (20 maart).

Daarna kiest hij voor twee Vlaamse klassiekers. Op 26 maart staat de de E3 Saxo Bank Classic voor het eerst op zijn programma en een week later ook de Ronde van Vlaanderen. Voor Dumoulin wordt het zijn tweede opwachting in Vlaanderens Mooiste. In 2012, in zijn debuutjaar bij de profs, werd hij als reserve opgeroepen om een zieke ploeggenoot te vervangen. Destijds haalde hij finish niet.

Ook voor Wout van Aert is dit wedstrijdprogramma goed nieuws. Het betekent dat de Vaamse klassiekerspecialist in de maanden maart en april kan beschikken over een sterke extra ploegmaat.

Geen Amstel Gold Race

Door zijn keuze voor de Vlaamse kasseikoersen slaat Dumoulin dit jaar de Amstel Gold Race over. Ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan niet op zijn planning. Eind april sluit hij het voorjaar af met de Ronde van Romandië (27 april-2 mei).

Het ziet er naar uit dat de veranderingen in het voorjaar geen invloed hebben op de grote rondes. Komende week gaat daar op het trainingskamp in Alicante over gesproken worden. De voorkeur lijkt uit te gaan naar de Tour de France.

Wedstrijdprogramma Tom Dumoulin

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Milaan-San Remo

E3 Saxo Bank Classic

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Romandië