Jumbo-Visma na winst in ploegentijdrit: “Geeft een boost aan alles en iedereen”

Met een gemiddelde snelheid van bijna 57 kilometer per uur won Jumbo-Visma de ploegentijdrit in Parijs-Nice, en boekte het alweer zijn achtste zege van het nog jonge wielerseizoen. Ploegleider Marc Reef was dan ook een blij man na afloop van de TTT. “Uiteindelijk winnen we en dat is wat telt.”

Met klassementskopman Jonas Vingegaard, Jan Tratnik, Nathan Van Hooydonck, Rohan Dennis, Edoardo Affini, Tobias Foss en Olav Kooij als locomotieven snelde Jumbo-Visma naar de winnende tijd in de 32,2 kilometer lange ploegentijdrit. Met een eindtijd van 33m55s was de geel-zwarte formatie welgeteld één seconde sneller dan EF Education-EasyPost. Jayco AlUla eindigde als derde op vier tellen.

Ploegleider Reef beleefde ondanks de overwinning spannende momenten in de volgauto. “De tussentijden zaten dicht bij elkaar. We waren elke keer aan het tellen en wisten dat het erg spannend zou worden. Ze hebben tot het laatst gevochten en uiteindelijk winnen we”, laat de Nederlander weten op de website van Jumbo-Visma.

“Dat is wat telt en dat geeft een boost aan alles en iedereen in het team. Het is jammer dat Nathan (Van Hooydonck, red.) de gele trui niet pakt, maar we hebben tijd op onze concurrenten voor het klassement gepakt en ook dat was een belangrijk doel van vandaag.”

Van Hooydonck kwam uiteindelijk één seconde tekort voor de gele trui, die nu in het bezit is van Magnus Cort. “We zijn volle bak richting de finish gegaan om met name Jonas goed naar de meet te brengen. Jonas, Jan, Tobias en ik waren nog over in de laatste kilometer en hebben alles gegeven”, klinkt het.