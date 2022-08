Jumbo-Visma met Vos en Achtereekte in Tour of Scandinavia

De mensen in Kopenhagen waren ruim een maand geleden vooral bezig met de Grand Départ van de Tour de France. In de Deense hoofdstad gaat komende dinsdag alweer een andere rittenkoers van start: de Tour of Scandinavia. Jumbo-Visma heeft vandaag zijn selectie vrijgegeven voor de zesdaagse WorldTour-koers door Denemarken en Noorwegen. Marianne Vos is de uitgesproken kopvrouw.

Vos heeft erg goede herinneringen aan de (vroegere) Tour of Scandinavia. Wat heet, de inmiddels 35-jarige alleskunner wist zich in 2017, 2018 én 2019 tot eindwinnares te kronen. In de editie van 2018 won ze bovendien alle etappes (drie uit drie), een jaar later wist ze alleen de openingsetappe niet op haar naam te schrijven.

Vos zal graag iets willen bewijzen, nadat ze zondag werd gediskwalificeerd in de Postnord Vårgårda WestSweden. De renster van Jumbo-Visma kwam in deze Zweedse WorldTour-koers als eerste over de streep, maar dit werd na de finish omgezet in een DSQ. Vos had tijdens de koers namelijk een foutieve fietshouding (de zogeheten puppy paws-houding) aangenomen en dus besloot de UCI in te grijpen. De zege ging zo alsnog naar de Française Audrey Cordon-Ragot.

Overige namen

In de Tour of Scandinavia krijgt Vos gezelschap van de vertrekkende Anouska Koster, voormalig roeister Amber Kraak, Linda Riedmann en Carlijn Achtereekte. Het verhaal van die laatste is inmiddels wel bekend. Voormalig topschaatsster Achtereekte maakte in mei bekend dat ze zich bij de wielerploeg zou voegen, en dus de overstap maakte van de schaatssport naar het wielrennen. De 32-jarige renster reed inmiddels al de Ronde van Zwitserland en kwam zaterdag nog in actie tijdens de Postnord Vårgårda WestSweden TTT.

De Tour of Scandinavia werd vorig jaar gewonnen door Annemiek van Vleuten, die er dit jaar niet bij is om haar titel te verdedigen.