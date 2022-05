Olympisch kampioene schaatsen Carlijn Achtereekte wordt wielrenster bij Jumbo-Visma

Carlijne Achtereekte heeft een contract getekend bij Jumbo-Visma, als wielrenster. De 32-jarige, die vier jaar geleden nog goud won op de Olympische Spelen in het schaatsen, maakt met andere woorden de overstap naar de wielerwereld. “Het zal gaan met vallen en opstaan. Ik zal moeten leren omgaan met het nerveuze, het gedrang.”

Afgelopen april liep het contract bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma af. Het dwong Achtereekte om na te denken over de toekomst. Haar conclusie: het is mooi geweest op de ijsbaan, maar ik ben nog niet klaar met topsport. De Nederlandse contacteerde sportief directeur Merijn Zeeman en legde haar bevindingen aan hem voor.

“Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad”, vertelt Achtereekte in een persbericht. “Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor. Het zal gaan met vallen en opstaan. Ik zal moeten leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer. Ik hoop dat ik eerst in dienst een rol kan spelen binnen het team.”

Manager Jumbo-Visma Women: “Ze ademt topsport”

Ook Esra Tromp, manager van Jumbo-Visma Women is blij met de komst van Achtereekte. “We kijken binnen Team Jumbo-Visma altijd naar hoe we elkaar beter kunnen maken. Carlijn mist weliswaar de routine van fietsen in een peloton en ook op technisch en tactisch vlak is er werk aan de winkel, maar ze bréngt onze ploeg ook veel. Carlijn durft keuzes te maken, ze stelt prioriteiten en weet wat ze moet doen om haar doelen te bereiken. Ze ademt topsport. Die kennis en instelling zijn waardevol voor ons team.”

“De komende weken ligt de focus op het vergroten van het duurvermogen en op techniektraining”, aldus Tromp. “Met Carlijns fitheid zit het wel goed, dat hebben de waardes laten zien. De grootste uitdaging schuilt in het spelen van het spel op de fiets. Het leren positioneren, het kunnen inschatten van kansen, assertief rijden, … Daar hebben we de komende periode veel aandacht voor.”

NK in juni zekerheid

De vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma gaat vanaf 11 mei op trainingskamp. Achtereekte is daar ook bij. Aansluitend rijdt ze een aantal kleinere wedstrijden en criteria. Op basis van de ontwikkeling die ze in de trainingen laat zien, en resultaten uit die wedstrijden, bepaalt het team wanneer ze haar eerste grote wedstrijd voor de ploeg rijdt. Dat zal al snel het geval zijn. Ook bij het NK op 25 juni verschijnt Achtereekte aan start.

Achtereekte is niet de eerste renner binnen het team van Jumbo-Visma die de ene topsportcarrière verruilt voor de andere. Primoz Rogliz (voormalig skischansspringer) en Amber Kraak (voormalig roeister) gingen haar voor. Achtereekte is echter wel de allereerste atleet die binnen dezelfde ploeg een switch maakt.