Marianne Vos wint voor vierde keer in Zweden: “Leuk om tactisch te koersen”

Marianne Vos heeft de Postnord Vårgårda WestSweden voor de vierde keer op haar naam geschreven. De renster van Jumbo-Visma won de sprint van een kopgroep van vier. “Het is een moeilijke koers om te winnen. Er zijn veel verschillende scenario’s mogelijk.”

“Ik kom hier altijd zeer graag koersen”, vertelt Vos in het flashinterview na de finish. “Er is altijd een goeie sfeer en ik hou ook van de manier waarop er gereden wordt. Het is telkens een snelle koers met veel aanvallen, waardoor het vaak een finale wordt waarin meerdere scenario’s mogelijk zijn.”

Vos koos in die finale het juiste scenario. Ze sprong mee met een aanval van Pfeiffer Georgi, die met Lorena Wiebes een sprintster in de achtervolgende groep had. Ook Valerie Demey en Audrey Cordon-Ragot sloten aan. “Ik zag dat er iemand aanviel, en dan wil ik altijd meezitten. Ik reed er niet per se naar toe omdat het een ploegmate van Wiebes was”, aldus de winnares van de groene trui in de meest recente Tour de France Femmes.

“Cordon-Ragot en ik draaiden goed rond, ook Demey reed op kop. Georgi deed dat niet, maar dat is nu eenmaal koers. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken vandaag!”