Anouska Koster verlaat Jumbo-Visma en gaat naar Uno-X: “Zeer goed gevoel bij”

Anouska Koster verlaat haar Nederlandse ploeg Jumbo-Visma en kiest voor een avontuur bij Uno-X. De 28-jarige renster reed twee jaar in dienst van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Koster heeft een contract getekend van twee jaar, dat zal ingaan in 2023.

“Vanaf het eerste moment had ik al een zeer goed gevoel bij dit Scandinavische WorldTour-team. Ik kijk echt uit naar dit nieuwe avontuur vanaf 2023”, vertelt Koster op de sociale media van Uno-X. De Nederlands kampioene van 2016 kwam dit seizoen al een aantal keren dicht bij de overwinning.

In het Nederlands kampioenschap tijdrijden werd ze nog derde, op een minuut en 43 seconden van winnares Ellen van Dijk. In de Giro d’Italia Donne toonde ze zich enigszins met een zestiende plaats in het algemeen klassement. Daarnaast reed ze eerder dit jaar verschillende top-20 noteringen bij elkaar in het klassieke voorjaar.

“Ik ben Jumbo-Visma heel erg dankbaar voor de afgelopen twee jaar. Ik heb hier mooie stappen gemaakt in mijn sportieve ontwikkeling en daar ga ik in de toekomst zeker nog profijt van hebben. Ik ga mij nu volledig focussen op de komende wedstrijden. Ik wil mijn seizoen en de periode bij Jumbo Visma mooi afsluiten”, vertelt de Nederlandse op haar eigen site.

Verder ontwikkelen bij Uno-X

“Ik wil me bij Uno-X graag verder ontwikkelen in de voorjaarsklassiekers en het tijdrijden. Daarnaast wil ik in bepaalde rittenkoersen voor een goed klassement gaan. Dit jaar merkte ik dat ik daarin progressie heb gemaakt. Ik reed goed in de Ardennenklassiekers, werd derde op het NK tijdrijden en kwam de Giro d`Italia van 10 dagen ook goed door. Bij Uno-X krijg ik de kans om me verder te ontwikkelen op deze vlakken. Daar kijk ik erg naar uit.”