Jumbo-Visma met Tom Dumoulin en volledige Nederlandse selectie in Volta Limburg Classic

Zoals al eerder bekend zal Tom Dumoulin de Volta Limburg Classic rijden dit weekend. Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft nu ook bekendgemaakt welke renners hem zullen bijstaan. Onder meer Koen Bouwman en Pascal Eenkhoorn horen bij die namen.

Dumoulin, Bouwman, Eenkhoorn, Gijs Leemreize, Owen Geleijn, Rick Pluimers en Lars Boven. Dat zijn de zeven namen voor de Volta Limburg Classic. Jumbo-Visma komt dus met zeven Nederlandse renners aan de start. Dumoulin is de kopman binnen deze selectie en wil via deze wedstrijd bouwen aan zijn vorm richting de Giro. De oud-winnaar in de Giro rijdt ook nog de Amstel Gold Race, waarna hij op een laatste stage vertrekt.

Naast Dumoulin staan bijvoorbeeld ook Xandro Meurisse, Andreas Kron en Dries De Bondt aan de start. De koers zal via een liveblog te volgen zijn op WielerFlits, inclusief een livestream.

🇳🇱 #VoltaLimburgClassic

Will it be a snowy edition of Volta Limburg Classic?☃️

This is our line-up!⬇️ pic.twitter.com/yvSEv1dUUq

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 1, 2022